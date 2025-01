In lavatrice a 30° solo se sono questi capi: una scelta sostenibile ed economica

Questi capi possono essere lavati in lavatrice anche a soli 30°: una scelta che rispetta l’ambiente e ti fa anche risparmiare. Sappiamo benissimo quanto sia importante mantenere sempre una perfetta igiene in casa, non solo per quanto riguarda i vari ambienti, ma soprattutto con tutto ciò che entra costantemente in contatto con germi e batteri, ...

Sappiamo benissimo quanto sia importante mantenere sempre una perfetta igiene in casa, non solo per quanto riguarda i vari ambienti, ma soprattutto con tutto ciò che entra costantemente in contatto con germi e batteri, esattamente come i capi che indossiamo ogni giorno. Ma non solo, perché a partire dagli strofinacci della cucina, fino ad arrivare alle lenzuola in cui dormiamo, tutto dovrà essere lavato ed igienizzato in modo adeguato.

Lavare accuratamente ogni tipo di indumento e ogni tipo di tessuto che abbiamo in casa è una scelta obbligata se si vogliono scongiurare spiacevoli conseguenze. Un compito, che, grazie alla presenza della lavatrice in casa viene reso decisamente più facile e veloce. Tuttavia, ci si pone spesso diverse domande sul suo utilizzo e in particolar modo si cerca di capire quale sia la temperatura adatta per igienizzare a fondo ogni cosa.

Lavatrice a 30°, serve davvero per eliminare lo sporco?

Sappiamo benissimo che le temperature elevate sono in grado di neutralizzare velocemente germi e batteri, motivo per cui, quando avviamo un ciclo di lavaggio in lavatrice tendiamo sempre ad impostare temperature oltre i 40°. Ma secondo alcuni esperti, questa opzione non è altro che un dispendio ‘inutile’ di energia e di conseguenza un costo in più da pagare a fine mese. Di conseguenza, anche optare per un ciclo di lavaggio a 30°sarebbe un’ottima opzione da considerare.

Ma quando conviene impostare una temperatura di 30° e soprattutto quali sono i benefici? La prima cosa da sapere è che questo tipo di lavaggio è adatto ovviamente a capi che non sono particolarmente sporchi e che non necessitano di una pulizia profonda. Inoltre, questa scelta è ideale per proteggere i tessuti, per preservare i capi più delicati e risparmiare energia.

Anche se molti possono sembrare diffidenti con questa tipologia di lavaggio, grazie a detersivi che si attivano anche a temperature basse e a lavatrici sempre più performanti, i 30° possono tranquillamente essere usati senza problemi. Ma quali sono i capi da poter lavare a basse temperature? Sicuramente troviamo i capi delicati, i capi sintetici, i jeans elasticizzati, tende e tappeti leggeri ed infine, anche le scarpe da ginnastica. In questo modo, infatti, lo sporco andrà via e i tessuti saranno preservati e manterranno vivi anche i loro colori.