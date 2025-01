Ultim’ora Sanremo 2025, è stato cancellato tutto: cambia il palinsesto

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina ad ampie falcate per la gioia di milioni di italiani. Tutto cancellato: il programma è stato completamente stravolto

Il prossimo 11 febbraio inizierà la manifestazione canora più attesa dagli italiani. Il Festival di Sanremo scalda i motori, con la conduzione affidata all’esperienza di Carlo Conti dopo gli straordinari risultati ottenuti sotto la direzione artistica di Amadeus che ha salutato con l’ultimo festival nel 2024.

Sanremo 2025 sarà quindi ricco di novità, con una selezione di artisti e brani di prima scelta in grado di andare a toccare le corde di tutti i telespettatori. La varierà è quindi tanta e il toto vincitore inizia già ad aleggiare intorno alla manifestazione. Storicamente il Festival, soprattutto negli ultimi anni sotto la sapiente guida di Amadeus, ha saputo catalizzare su di se una larghissima fetta di pubblico televisivo nostrano, con picchi di share.

È quindi complesso andare a sfidare un programma titanico come quello legati alla straordinaria manifestazione canora che andrà in onda su Rai 1 dalla serata inaugurale di martedì 11 febbraio fino alla finalissima di sabato 15.

Proprio in funzione di discorsi legati alla concorrenza televisiva, la Mediaset ha preso una decisione importante riguardante un programma di punta del palinsesto, andando a stravolgere proprio la programmazione in quella specifica settimana.

Irrompe il Festival di Sanremo: salta il Grande Fratello

Occhi puntati sul Grande Fratello che cambia la propria programmazione nel prime time di Canale 5 a margine del Festival di Sanremo.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini va avanti col doppio appuntamento settimane del lunedì e del giovedì, andando però ad apportare una modifica significativa proprio nelle serate del Festival.

Per non entrare in concorrenza e rischiare quindi risultati negativi, stando a quanto riportato da ‘blastingnews’ in casa Mediaset hanno preferito non trasmettere il GF nella serata di giovedì 13 febbraio.

Nessuno scontro diretto quindi per il programma di Canale 5 che avrebbe avuto inevitabilmente vita complessa nella battaglia a distanza con la Rai e nello specifico con una manifestazione così attesa e seguita come il Festival. A Sanremo in quella serata inoltre il conduttore Carlo Conti sarà affiancato da Cristiano Malgioglio e Nino Frassica nelle vesti di co-conduttori.

Difficile quindi andare a competere con un colosso del genere, soprattutto per un programma come il Grande Fratello che presenta numeri non esaltanti rispetto al passato con uno share che ad ora fatica a raggiungere la soglia del 16%.