Russare di Notte con Apnea? I Rischi da non trascurare: Ecco gli Accorgimenti fondamentali

Russare può sembrare un fastidio innocuo, ma quando è associato all’apnea notturna ostruttiva (OSA), il problema diventa serio. Questo disturbo provoca interruzioni della respirazione durante il sonno, con conseguenze pericolose per la salute. Vediamo quali sono i rischi e gli accorgimenti per migliorare la qualità della vita e ridurre i pericoli associati. Perché l’apnea notturna ...

Russare può sembrare un fastidio innocuo, ma quando è associato all’apnea notturna ostruttiva (OSA), il problema diventa serio. Questo disturbo provoca interruzioni della respirazione durante il sonno, con conseguenze pericolose per la salute. Vediamo quali sono i rischi e gli accorgimenti per migliorare la qualità della vita e ridurre i pericoli associati.

Perché l’apnea notturna è pericolosa?

L’apnea notturna consiste in pause respiratorie ripetute che durano almeno 10 secondi, causate dal rilassamento eccessivo dei muscoli della gola. Questo provoca un calo dell’ossigeno nel sangue, obbligando il cuore a lavorare di più per compensare. Le principali conseguenze sono:

Ipertensione arteriosa : la ridotta ossigenazione aumenta il rischio di ipertensione e problemi cardiovascolari.

: la ridotta ossigenazione aumenta il rischio di ipertensione e problemi cardiovascolari. Infarto e ictus : il cuore, sottoposto a stress continuo, è più vulnerabile.

: il cuore, sottoposto a stress continuo, è più vulnerabile. Diabete di tipo 2 : esiste una stretta correlazione tra apnea notturna e insulino-resistenza.

: esiste una stretta correlazione tra apnea notturna e insulino-resistenza. Aumento di peso : la mancanza di sonno di qualità altera il metabolismo e stimola la fame.

: la mancanza di sonno di qualità altera il metabolismo e stimola la fame. Scarsa concentrazione e memoria : la frammentazione del sonno riduce la funzione cognitiva.

: la frammentazione del sonno riduce la funzione cognitiva. Sonnolenza diurna: aumenta il rischio di incidenti stradali e sul lavoro.

Chi è più a rischio?

L’apnea notturna può colpire chiunque, ma alcuni fattori aumentano la probabilità di svilupparla:

Sovrappeso e obesità : il grasso in eccesso intorno al collo restringe le vie respiratorie.

: il grasso in eccesso intorno al collo restringe le vie respiratorie. Età avanzata : i tessuti della gola tendono a perdere tonicità con l’invecchiamento.

: i tessuti della gola tendono a perdere tonicità con l’invecchiamento. Fumo e alcol : il fumo infiamma le vie respiratorie e l’alcol rilassa eccessivamente i muscoli della gola.

: il fumo infiamma le vie respiratorie e l’alcol rilassa eccessivamente i muscoli della gola. Anomalie anatomiche: setto nasale deviato, mandibola arretrata o tonsille ingrossate possono ostacolare il flusso d’aria.

Come ridurre i rischi? Gli accorgimenti essenziali

Dimagrire e seguire una dieta equilibrata La perdita di peso riduce significativamente la severità dell’apnea notturna. Evitare cibi pesanti la sera aiuta a migliorare la qualità del sonno. Dormire su un fianco La posizione supina favorisce il collasso delle vie respiratorie. Dormire su un fianco può migliorare il passaggio dell’aria e ridurre le apnee. Evitare alcol e sedativi prima di dormire Queste sostanze rilassano troppo i muscoli della gola, peggiorando il problema. Mantenere le vie aeree libere L’uso di umidificatori, spray nasali o cerottini nasali può aiutare a migliorare il flusso respiratorio. Fare esercizi per rafforzare i muscoli della gola La ginnastica orofaringea (esercizi di fonazione e masticazione) può ridurre l’incidenza dell’apnea. Usare dispositivi specifici CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) : una maschera che fornisce aria a pressione costante per mantenere aperte le vie respiratorie.

: una maschera che fornisce aria a pressione costante per mantenere aperte le vie respiratorie. Bite mandibolari: dispositivi che spostano la mandibola in avanti per migliorare il passaggio dell’aria. Consultare un medico specialista Se si sospetta di soffrire di apnea notturna, è fondamentale rivolgersi a uno specialista del sonno per una diagnosi e un trattamento adeguato.

Russare non è solo un fastidio, ma può essere un campanello d’allarme per un problema ben più serio: l’apnea notturna. Ignorare questo disturbo può avere conseguenze gravi sulla salute e sulla qualità della vita. Adottare strategie preventive e rivolgersi a un medico sono passi fondamentali per proteggere la propria salute e dormire meglio.