Esonero Motta dopo la Champions: scelto il nuovo allenatore

L'ultimo ko in Champions League non ha fatto altro che alimentare le critiche su Thiago Motta. Scatta la furia sui social

La Juventus prosegue nel suo trend negativo dell’ultimo periodo. Il 2025 è iniziato col piede sbagliato per la truppa del criticatissimo Thiago Motta che anche ieri ha raccolto un risultato estremamente deludente.

Si chiude infatti nel peggiore dei modi la prima fase della Champions League per Vlahovic e soci, battuti in casa per 2-0 dal Benfica al culmine di una prestazione disastrosa sotto quasi ogni punto di vista. Al danno si è quindi unita anche la beffa dell’infortunio di Kalulu, che contribuisce ad allargare il ventaglio di problemi nei quali è incappata la Juventus.

Bianconeri 20esimi su 36 squadre ed ora costretti ad un turno di playoff per provare ad accedere alla fase finale di una Champions che ha visto fin troppi alti e bassi. Quella contro i lusitani inoltre è stata la seconda sconfitta in pochi giorni dopo il ko del weekend sul campo del Napoli che pure aveva messo ulteriormente in crisi le ‘certezze’ juventine.

Chi è sicuramente finito sul banco degli imputati è lo stesso Thiago Motta, che al netto delle difficoltà d’organico, sembra proprio non convincere l’ambiente.

Juventus, disastro in Champions: il verdetto su Thiago Motta e Tudor

Il gioco della Juventus stenta a decollare, e superata la prima metà di stagione anche i risultati appaiono ben al di sotto delle attese.

La sconfitta contro il Benfica ha quindi rimesso in discussione tra i tifosi la figura di Motta, con alcuni fan che su X hanno anche invocato Tudor al suo posto:

Ci dicevano “non vedete i miglioramenti della Juve di Motta, siete ciechi”

Ad oggi per me potrebbe essere tranquillamente esonerato per Igor Tudor.#JuventusBenfica — TeamPeda1911 (@peda1911) January 29, 2025

Motta si dimetta subito, vogliamo Igor Tudor alla guida della Juventus!!! o Claudio Gentile!!! — TDROLDLADY 🇮🇹 ✞ 🇻🇦 (@TDROLDLADY) January 29, 2025

Cacciate Thiago motta e ridateci la Juve vogliamo Tudor subito domani mattina ridateci la Juve Thiago motta out vergogna voglio il suo esonero fate presto please — Luca Castellano (@LucaCas20481253) January 29, 2025

Ho sempre difeso Motta, ma ora penso che x salvare la stagione vada esonerato.

C’è Tudor libero.

Ormai Motta non ha più la squadra in pugno — romar (@Romar1897) January 29, 2025

Credo che tutto sommato a livello mentale e caratteriale Tudor possa dare cento volte di più di un motta inesistenti su questo punto di vista. — Andrea Juventus (@c92005924) January 30, 2025

Questi rappresentano solo una piccola parte dei messaggi apparsi in queste ore sui social. L’obiettivo principale è quindi Thiago Motta, che sembra ormai aver perso una larga fetta di fiducia da parte dei tifosi, che iniziano anche già a guardare al futuro. C’è chi vorrebbe Igor Tudor nell’immediato per portare a termine un’annata per ora molto deludente. L’ultima avventura del croato risale alla seconda parte della scorsa stagione quando guidò la Lazio in Serie A per un totale di 11 partite.