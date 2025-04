Bagnaia dice basta, tutto stravolto nel Mondiale di MotoGP: l’annuncio

Pecco Bagnaia è pronto al riscatto. Il messaggio è chiaro, occhio a quel che succederà in chiave classifica per la MotoGp.

La stagione della MotoGp è sempre più nel vivo e questo weekend andrà in scena il Gran Premio di Jerez de la Frontera, un evento cult e tra i più attesi nel Motomondiale e che vedrà ancora una volta la sfida tra i due compagni di squadra e plurititolati Pecco Bagnaia e Marc Marquez anche se non è da sottovalutare l’insidia dovuta ad Alex Marquez.

Jerez è sicuramente uno dei circuiti favorevoli a Bagnaia, qui l’italiano ha trionfato nelle ultime tre occasioni ed i tifosi sperano di vederlo ancora una volta grande protagonista. Lo scorso anno la classifica finale vide Bagnaia davanti a Marc Marquez ed i tifosi italiani sperano in un exploit e ripetizione anche in ordine di classifica. Al momento Marc Marquez guida la classifica ed ha 26 punti sul campione azzurro.

La realtà dice che al momento Marquez è in pole per la vittoria del titolo, d’altronde ha sempre vinto in gara o sprint e nell’unica gara dove a trionfare è stato Bagnaia il merito è dovuto praticamente alla caduta di Marc, sempre quando era alla guida del Gran Premio. Insomma i due hanno la stessa moto ma al momento è Marquez ad avere nettamente la meglio. Ora Pecco vuole assolutamente cambiare registro.

Bagnaia Marquez, l’annuncio in MotoGp lascia di stucco

E Jerez è un gran premio molto importante in quanto si terrà sia la Sprint che la corsa e Bagnaia vuole assolutamente recuperare terreno rispetto al rivale. Nella conferenza stampa che precede il Gran Premio Pecco ha fatto il punto sulla situazione ed ha spiegato cosa serve per tornare a vincere e dominare come faceva un tempo. Le sue parole hanno fatto molto rumore e c’è grande curiosità tra i tifosi della Ducati e specialmente dell’azzurro:

“Nelle qualifiche devi spingerti al limite, devi fare un giro e ti giochi tutto in quell’occasione. In generale il mio errore recentemente è stato quello di andare troppo lento nel giro di prova, nell’ultimo Gran Premio mi sentivo molto bene e ad un certo punto ho spinto al massimo, e alla fine sono caduto alla Curva 4. Ma le qualifiche sono tra i momenti clou del Gran Premio” e quindi Bagnaia ha chiarito che vuole puntare a vincere.

Nonostante ciò il pilota italiano non cambierà il suo atteggiamento e spingerà al limite come gli capita sempre. Inizia la tournèe europea e Bagnaia vuole il poker di vittorie a Jerez de la Frontera.