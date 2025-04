Bagnaia, rivelazione inquietante poco fa: c’è di mezzo Marquez

Quest’anno i Mondiali di Formula 1 e MotoGp sono più avvincenti che mai e c’è curiosità per capire chi vincerà o meno il titolo. Per quel che riguarda la MotoGp il leggendario campione Marc Marquez è passato sulla scuderia ufficiale della Ducati e finora sta raggiungendo risultati straordinari.

Finora Marquez ha sempre concluso al primo posto le gare tra sprint e corse ufficiali, è l’unica volta che non ha portato a casa la vittoria è caduto ed è stato eliminato. Poi ha sempre dominato e per questo al momento sembra il netto favorito per la vittoria finale del Mondiale, Marc è avanti con 26 punti in classifica su Pecco HodgsoBagnaia. Al secondo posto poi c’è il fratello Alex che divide i due in classifica e che sembra tra i più competitivi in circolazione.

La lotta tra Bagnaia e Marquez è pronta ad accendersi nelle prossime settimane e i tifosi sono curiosi di capire quando ci sarà la reazione di Pecco. I due hanno la stessa moto e sono compagni ma al momento la superiorità dello spagnolo sembra fin troppo evidente anche se Pecco Bagnaia ha vinto, approfittando dell’unica gara negativa con scivolata dello spagnolo. Intanto emergono dichiarazioni piuttosto dure nei confronti del pilota italiano.

Hodgson duro contro Bagnaia, arriva la sentenza rispetto a Marc Marquez

L’ex campione di Superbike ed ora giornalista di TNT Sports Neil Hodgson ha parlato riguardo la lotta mondiale per la MotoGp ed ha avuto dichiarazioni piuttosto nette riguardo questa possibilità chiarendo cosa deve fare Bagnaia per reagire e poter competere con il compagno di squadra e attuale leader della classifica Marc Marquez:

“Pecco Bagnaia deve mettersi in testa ed essere nelle prime posizioni fin dal primo turno del Venerdi, in questo momento la verità è che non è minimamente vicino a poter competere con Marc Marquez, non è mai competitivo e non è mai stato in lotta per la vittoria”. Hodgson ha sottolineato che anche quando è caduto Marquez era nettamente primo e senza quella caduta avrebbe avuto un vantaggio incredibile in classifica.

L’ex pilota ha poi utilizzato parole piuttosto dure sottolineando: “Purtroppo per come la vedo io ho l’impressione che lui parta già sconfitto, sono un grande fan di Pecco e parliamo comunque di un 2 volte campione della MotoGp ma Marc Marquez lo sta distruggendo”. Ora starà al pilota italiano rispondere in pista a queste dure dichiarazioni.