Bagnaia, il Mondiale è già compromesso: l’ultima decisione fuga ogni dubbio!

Dopo una lunga attesa è cominciato ufficialmente il Mondiale di MotoGp e insieme alla Formula Uno sarà un anno molto interessante. Nel mondo piloti due gli uomini più attesi sono il campione spagnolo Marc Marquez, passato alla Ducati principale e la leggenda britannica Lewis Hamilton che ha realizzato un cambio epocale in Formula Uno, passando a sorpresa dalla Mercedes alla Ferrari.

All’inizio della Formula Uno manca ancora qualche settimana, diversa invece è la situazione relativa alla MotoGp cominciata in queste ore. C’è grande curiosità attorno a Marc Marquez e Pecco Bagnaia, due grandi campioni degli ultimi anni che ora saranno invece compagni di squadra. Una situazione inimmaginabile fino a qualche tempo fa e i due dovranno anche lottare per il titolo. Il Mondiale rischia di perdere uno dei suoi grandi protagonisti fin dall’inizio.

Il campione del mondo Jorge Martin non solo deve rendere conto del passaggio dalla Ducati all’Aprilia, una moto sulla carta meno competitiva e con lo spagnolo che ha subito registrato una caduta che lo ha costretto a saltare il primo gran premio dell’anno. La lotta per il titolo è aperta ma secondo quanto riportano i bookmakers è concentrata soprattutto sui due piloti della Ducati principale, per Bagnaia è subito durissima.

Doccia fredda Bagnaia, i dati parlano chiaro

Marquez ha vinto la prima gara (e sprint) dell’anno dominando e in molti hanno notato che in quasi tutti i test è apparso abbastanza più veloce rispetto a Pecco Bagnaia, invece ancora distante. I bookmakers vedono Marquez nettamente favorito per il titolo, quotato addirittura a 1.45. Un numero importante rispetto al compagno di squadra che con la stessa moto viene vista invece a 2.55, in difficoltà e con molti che preferiscono puntare sulla quota bassa dello spagnolo piuttosto che su Pecco.

Per i bookmakers comunque la lotta al titolo è una cosa che vedrà coinvolti solo loro due mentre c’è davvero poca fiducia sugli altri, a partire dal campione Jorge Martin, quotato addirittura a 11. In pochi vedono e credono nella possibilità di un bis del talento spagnolo che paga la moto nuova. Curiosità anche per il baby talento Pedro Acosta, passato alla KTM ufficiale e che in molti si aspettano prima o poi in vetta. Anche Acosta è quotato ad 11.

Una scommessa potrebbe invece riguardare Alex Marquez, fratello minore di Marc, quotato addirittura a 101 ma che sta facendo comunque abbastanza bene e nei test ha dimostrato di essere competitivo.