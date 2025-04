Bagnaia-Marquez senza parole, decisione assurda: non era mai successo

Cosi come la Formula Uno anche la MotoGp quest’anno era davvero molto attesa. Mentre Lewis Hamilton ha iniziato piuttosto male la stagione alla guida della Ferrari la situazione per Marc Marquez e la Ducati è ben diversa. Il pluricampione del mondo – al secondo anno – si è trasferito alla guida della Ducati ufficiale ed ora lavora in coppia con Pecco Bagnaia.

Ebbene l’inizio stagione di Marquez è stato straordinario, potremmo dire dei Marquez visto che Marc e suo fratello Alex sono i dominatori finora della stagione. Poco finora mostrato da Pecco Bagnaia, il pilota azzurro era molto atteso dopo l’ultima stagione ma finora i risultati sono stati insoddisfacenti. Bagnaia ha vinto solo un Gran Premio e lo ha fatto approfittando della caduta di Marquez che ha poi dominato ovunque, sia alla Sprint che durante le corse ufficiali.

Il dominio nel circuito della Ducati ufficiale è evidente e ormai c’è la consapevolezza che la reale lotta per il titolo sarà tra due compagni di squadra, in parte una situazione simile alla Formula Uno con la McLaren anche se li c’è l’incognita Verstappen che può dare fastidio. La Ducati domina nel circuito ed al momento nessuna delle rivali sembra in grado di impensierirla. Intanto arrivano altri importanti aggiornamenti.

Ultim’ora Ducati, grosse novità in arrivo per Bagnaia e Marquez

La Ducati domina in MotoGp, è nettamente superiore alle avversarie ed ora sono in arrivo altre interessanti novità. Non ci sono prove in merito ma a quanto pare la Ducati avrebbe effettuato dei test segreti raggiungendo nuovi record incredibili. Secondo quanto riporta Everyeye la Ducati – in questi test – avrebbe letteralmente distrutto il record di velocità in pista di 366 km orari, numeri incredibili e che ora sarebbero stati superati.

Il record appartiene al momento a Brad Binder e a Pol Espargaro, record di velocità raggiunti rispettivamente nei Gran Premio della Malesia e del Mugello ma secondo alcune indiscrezioni la Ducati li avrebbe disintegrati e presto potremmo vedere novità nei prossimi Gran Premi. Di certo buone notizie sia per Marc Marquez che per Pecco Bagnaia, che potranno contare su una vettura ancora più forte e veloce.

Al momento è lo spagnolo ad aver sfruttato al meglio le qualità della sua moto ma c’è curiosità se con questi aggiornamenti cambierà qualcosa e Pecco possa finalmente tornare a competere per la vittoria.