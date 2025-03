Clamoroso Verstappen, c’è l’annuncio: è stato fatto fuori!

Mancano ormai poche settimane all’inizio del Mondiale di Formula Uno e c’è grande attesa per una delle annate più interessanti degli ultimi anni. Il campione del mondo in carica Max Verstappen dovrà fare i conti con grandi rivali e mai come quest’anno non sembra essere il grande favorito, con una concorrenza che scalpita.

La McLaren ha vinto il Mondiale costruttori lo scorso anno ma ora Oscar Piastri e soprattutto Lando Norris vogliono qualcosa in più, il titolo è la loro ambizione principale. Poi c’è la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che rappresentano la coppia più famosa e che sognano di riportare il titolo a Maranello. Senza dimenticare poi la Mercedes ed un Mondiale che si preannuncia combattutissimo.

Al momento nessuno sa chi vincerà il titolo, la Red Bull è apparsa davvero in difficoltà ma conta e spera ancora una volta nelle abilità del suo pilota, spesso quasi imbattibile quando si tratta di correre e affrontare testa a testa i suoi rivali. Intanto Verstappen è stato coinvolto in una nuova polemica, l’ennesimo caos che ha caratterizzato il Circus. Secondo alcune indiscrezioni ‘Super Max’ avrebbe causato l’addio di Johnny Herbert e specialmente Damon Hill. Quest’ultimo ha attaccato pesantemente Verstappen e la Red Bull.

Bufera Verstappen, l’attacco è davvero senza precedenti

Verstappen deve fare i conti nel circuito con piloti britannici di talento e in lotta per il titolo come Lewis Hamilton, George Russell e l’ultimo Lando Norris e alcuni nel paddock e non solo hanno notato (almeno secondo Red Bull) una certa parzialità a loro favore e contro Verstappen e Red Bull. Per questo alcuni hanno affermato che ci sia stato proprio Max dietro la scelta di Sky UK di licenziare l’ex pilota campione del mondo.

Damon Hill è intervenuto in queste ore ai microfoni del Telegraph e ci è andato giù piuttosto pesante, lanciando grosse bordate verso Verstappen e la Red Bull, attaccandoli pesantemente. Damon ha iniziato chiarendo: “Mi piacerebbe pensare che la famiglia Verstappen non abbia avuto un ruolo in tutto ciò. O quantomeno me lo auguro”.

Poi l’esperto pilota ha proseguito chiarendo che non si sentisse un cronista di parte, anzi. Damon Hill ha parlato cosi: “La Red Bull combatte con forza per difendere la sua posizione, a loro non piace la critica a Max, Sky vuole essere imparziale e credo che la scuderia non abbia problemi a fare pressioni”, infine ha tuonato: “Max è brillante, io penso questo ma se passa il limite lo dico senza problemi. Lui ha fatto sorpassi particolari e credo che se qualcuno li avesse fatti a Max, lui avrebbe pianto come un bambino!”.