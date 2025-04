Ritiro Djokovic, episodio sconcertante durante l’ultimo allenamento: fan impietriti

Novak Djokovic compirà 38 anni tra ormai meno di un mese ed è ormai sempre più verso la fine della sua straordinaria carriera. 24 titoli del Grande Slam, oltre 400 settimane in vetta al ranking e un campione che non ha quasi più stimoli per andare avanti, se non quel centesimo titolo che manca oramai da un bel pò e che il tennista balcanico ha sfiorato in più occasioni.

Nell’ultimo anno e mezzo Novak Djokovic ha visto il predominio Slam di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che si sono divisi gli ultimi 2 Slam e che restano i favoritissimi per i prossimi tornei. Nole fatica molto, specialmente 3 su 5 e questo complica maledettamente tutte le cose. In molti si chiedono quando Djokovic dirà basta e in ogni particolare periodo nascono clamorosi rumors.

Per il campione serbo non è facile mancare un titolo Atp dal 2023, negli Slam è competitivo ma è al momento lontano dalla vittoria e a Miami ha perso contro un giovane in rampa di lancio come il ceco Jakub Mensik. Djokovic ha cambiato anche coach, sta provando a fare qualcosa ma per lui è dura e anche nel torneo di Madrid ha mostrato la sua insofferenza. Il video ha fatto il giro del web e testimonia le difficoltà fisiche e specialmente mentali dell’ex numero uno al mondo.

Addio Djokovic, il video diventa davvero virale

Novak Djokovic vicino ai saluti nel circuito, sono in molti a pensarlo e la cosa sembra ancora più chiara dopo la netta presa di posizione nell’allenamento tenuto a Madrid in queste ore. Nole si è allenato insieme al giovanissimo talento francese Arthur Fils, giocatore in rampa di lancio e sicuramente un brutto cliente da affrontare.

Ha fatto il giro del web il video di Djokovic infuriato durante l’allenamento con Nole che dice senza remore “Fanc*** questo sport, fanc*** il tennis, fanc*** tutto!”. Insomma Djokovic sembra faticare a digerire il tempo che avanza e il video ha fatto il giro dei social testimoniando la situazione difficile del campione serbo.

Andy Murray rubbing off on Novak Djokovic during his practice session in Madrid: “F*** this sport, f*** tennis, f*** everything” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/BN9pJJ9Qz4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 24, 2025

Ora è tempo di giocare il torneo di Madrid e Djokovic debutterà nel torneo nella giornata di domani, affronterà il tennista azzurro Matteo Arnaldi, un tennista non facile da affrontare, specialmente sulla terra e servirà mostrare subito il miglior Nole.