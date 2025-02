Ritiro Djokovic, è tutto vero: cosa succede dopo il ko con Berrettini

La sconfitta di Novak Djokovic nel torneo Atp di Doha ha certificato una realtà che purtroppo tutti noi immaginavamo. Il campione serbo, vincitore di ben 24 titoli del Grande Slam ed il tennista più vincente di sempre, è agli sgoccioli della sua straordinaria carriera e ci si chiede fin quando potrà andare avanti nel circuito Atp.

Uno dei maggiori problemi delle leggende dello sport è riuscire a capire quando dire basta. Che sia Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, LeBron James e lo abbiamo visto in parte anche con Rafael Nadal, è difficile dire basta ma in molti in queste ore sono a chiedere l’addio di uno dei tennisti più forti di tutti i tempi (è una cosa molto soggettiva) e Doha ha evidenziato questa cosa.

Una buona ma non ottima versione di Matteo Berrettini, eliminato al primo turno la settimana scorsa, è servita per battere in due set Djokovic, letteralmente annichilito dal numero 32 al mondo. Da un lato c’è soddisfazione per il nostro tennis ma dall’altra c’è la consapevolezza che per Djokovic siamo ormai giunti alla fine di una straordinaria carriera e manca sempre meno al ritiro. Il serbo non ne parla ma sui social sono in molti a discuterne ed al momento il tennista sembra distante anni luce rispetto a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Addio Djokovic, pioggia di polemiche sui social

Dopo la sconfitta contro Berrettini diversi tifosi si sono scatenati sui social ed hanno punzecchiato il campione serbo. Gli hater hanno attaccato Djokovic dandogli ‘del finito’ e sottolineando che forse sarebbe l’ora di dire basta, dopo l’ennesima sconfitta. E pensare che il 2025 del tennista balcanico era cominciato piuttosto bene, Djokovic ha raggiunto la semifinale agli Australian Open dove ha ceduto per ritiro e dopo aver perso il primo set contro Alexander Zverev.

Nei prossimi mesi non ci sarà Jannik Sinner che ha patteggiato con la Wada per il caso clostebol e resterà ai box per 3 mesi. L’azzurro salterà qualche Masters 1000 e Djokovic ha quindi una grande opportunità – Carlos Alcaraz permettendo – per raggiungere buoni risultati nel circuito. Ma allo stesso tempo sarà l’occasione per vedere quanto Nole può essere ancora competitivo e quali aspirazioni ha.

Djokovic ha vinto 24 titoli del Grande Slam e al momento non sembra essere competitivo per vincere tornei. Lui ha l’ambizione di raggiungere quota 100 titoli e ne manca solo 1 per conquistare questo traguardo mentre sembrano più lontani i 109 successi Atp del grande rivale Roger Federer.