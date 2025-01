“È morto”, annuncio Salvo Sottile: lutto improvviso in tv

Lutto improvviso nel mondo della televisione. Lo ha annunciato sul suo profilo social il noto presentatore televisivo Salvo Sottile, il giornalista originario di Palermo ben noto al pubblico della tv, sia pubblica che privata, e che da novembre 2023 conduce ‘FarWest’, programma di inchieste in prima serata su Rai 3.

Salvo Sottile esprime dunque il suo cordoglio per quello che definisce un «un uomo innamorato del mestiere e della vita». Sottile non ricorda soltanto il professionista esemplare e preparato dell’informazione, ma anche un amico che non c’è più: «Era soprattutto un mio amico che mi ha insegnato tanto e che ha lasciato un segno»,, scrive il giornalista.

«Ecco perché lo voglio ricordare qui ,perché come mancherà a me, sono sicuro mancherà a molti di voi». Con queste parole Salvo Sottile conclude il suo commento su X, la piattaforma social preferita dai professionisti del giornalismo. Una perdita pesante per tutto il mondo dell’informazione che certo toccherà anche il cuore dei telespettatori.

Martedì 28 gennaio è venuto a mancare Fiore De Rienzo, giornalista di cronaca nera e storico inviato di ‘Chi l’ha visto?’. Il giornalista è morto a Roma dopo una breve malattia all’età di 65 anni. Nel 2021 aveva patito un gravissimo lutto con la morte, ad appena 44 anni, del figlio Libero, noto attore trovato privo di vita nella sua abitazione a causa di un arresto cardiaco.

Fiore de Rienzo è morto . Storico inviato di Chi l’ha visto, era un uomo innamorato del mestiere e della vita. Non era un uomo qualunque. Era un cronista e un signore speciale, perbene. Era sopratutto un mio amico che mi ha insegnato tanto e che ha lasciato un segno , come credo… pic.twitter.com/MsfdasYoJb — Salvo Sottile (@salvosottile) January 29, 2025

A dare l’annuncio della morte di Fiore De Rienzo sono stati i fratelli Giuseppina e Gigi che hanno comunicato sui social la triste notizia. Per vent’anni Fiore De Rienzo è stato uno degli inviati di punta di ‘Chi l’ha visto?’ mentre in precedenza aveva lavorato per ‘Telefono Giallo’. Autore di tanti programmi informativi per la Rai, ha collaborato anche con ‘La Vita in diretta’ e ‘I Fatti Vostri’.

Durante la sua carriera si è occupato di un caso arcinoto come il giallo legato alla misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi. Nel 2008 aveva intervista la madre della giovane sempre per la trasmissione di Rai 3. Oltre al messaggio di Salvo Sottile, anche la redazione di ‘Chi l’ha visto?’ ha espresso, insieme alla storica conduttrice del programma, Federica Sciarelli, il cordoglio «per la scomparsa dell’amato collega Fiore De Rienzo. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia», si legge nel comunicato divulgato dopo la morte dell’inviato.

Anche Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, ha scritto un post di commiato per Fiore De Rienzo, onorato come «il giornalista che per più anni ha seguito questa vicenda, dai primi giorni fino ad oggi come consulente della Commissione, e consulente doveva essere anche Andrea Purgatori, sareste stati una coppia formidabile contro chi la verità vuole ancora occultarla. Ora tu e Andrea quella Verità la conoscete».