Ho eliminato definitivamente i detersivi da casa, per lavare i pavimenti uso questo trucco: sgrassa e profuma

In un’epoca in cui, spesso, ci facciamo influenzare dalle continue pubblicità che vediamo in televisione o in rete, sono tantissimi i prodotti che tendiamo ad acquistare e che poi magari non ci servono nemmeno. Le case sono sempre più piene di oggetti inutili, ma che per la smania o per la moda del momento abbiamo deciso di acquistare.

Questa stessa smania nell’acquistare quasi in modo compulsivo, la troviamo anche nei prodotti di pulizia per la casa. Spesso, infatti, siamo così pieni di detersivi, detergenti e spray di vario genere, da non avere la minima idea di come e quando utilizzarli. I prodotti per l’igiene dei pavimenti, ad esempio, sono tra quelli che più si accumulano nei mobili, ma che il più delle volte non sono nemmeno così efficaci come dicono.

Il trucco naturale per pavimenti sgrassati e profumati senza prodotti chimici

Anche se son tantissimi i prodotti per pavimenti che troviamo in commercio, sappiamo benissimo quanto il più delle volte risultano essere inefficaci e anche particolarmente aggressivi. Per questo motivi, optare per un approccio più green, non solo permette di risparmiare ma aiuta anche ad ottenere il risultato che si è sempre sperato.

L’efficacia dei prodotti naturali è davvero incredibile, oltre ad essere incredibilmente rispettosa per l’ambiente. Per la pulizia dei pavimenti, ad esempio, esiste un mix 100% green che aiuterà a sgrassare e ad eliminare anche i cattivi odori. Per provarlo subito ecco cosa servirà:

Per pavimento in legno o in marmo

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido o solido (in questo caso si dovrà sciogliere a bagnomaria)

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

Per pavimenti in cotto, gres o ceramica

1 bicchiere di aceto di mele

1 bicchiere di succo di limone

I procedimenti, pur avendo ingredienti differenti, sono praticamente identici. Preparare un secchio con circa 1 litro di acqua calda e sciogliere sapone e bicarbonato o aceto e succo di limone filtrato all’interno. Una volta fatto questo, basterà procedere nel lavaggio del pavimento come si è soliti fare ed il gioco è fatto. Un rimedio semplicissimo, ma che permetterà di ottenere immediatamente un pavimento perfettamente pulito, igienizzato e anche profumato. Inoltre, utilizzandolo quotidianamente, si andrà anche ad eliminare quella patina creata dai prodotti chimici e che spesso rende i pavimenti opachi e pieni di aloni.