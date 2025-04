Decisione Berrettini, adesso è ufficiale: non accadeva da 2 anni

Non solo il torneo in singolare per Matteo Berrettini che a Roma scenderà in campo anche nel doppio con un compagno speciale

Matteo Berrettini scalda i motori in vista di uno degli appuntamenti più attesi della stagione su terra rossa. Il tennista italiano si prepara ad affrontare anche gli Internazionali d’Italia in quel di Roma, dove scenderà in campo per un impegno raddoppiato.

Il campione romano infatti sarà impegnato anche nel doppio, oltre che nel canonico torneo in singolare. Per sostenere questo doppio impegno, peraltro con un compagno di viaggio speciale, servirà la miglior preparazione possibile anche dal punto di vista fisico.

A tal proposito nei giorni scorsi Berrettini ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, nella quale ha ammesso: “Dopo i tanti infortuni agli addominali, adesso faccio tantissimo lavoro di prevenzione e non solo. Abbiamo cercato di capire perché e non è mai semplice, da una parte c’è il fatto che da più di vent’anni faccio questo sport e quindi il mio corpo comincia a essere anche un pochino stanco, poi però allo stesso tempo il lavoro di prevenzione non basta, bisogna allenarsi tanto, bisogna ripetere il gesto che si fa, quindi in quel caso il gesto che mi dava più fastidio era il servizio, quindi bisogna servire tanto, bisogna abituare il fisico a determinati sforzi”.

Berrettini è incappato spesso in problemi di natura fisica e spera quindi di arrivare in quel di Roma nelle migliori condizioni possibili, tanto per il singolare quanto per un doppio molto speciale.

Matteo Berrettini insieme al fratello Jacopo: doppio agli Internazionali di Roma

A rendere imperdibile l’impegno nel doppio romano di Berrettini è proprio il nome del compagno di viaggio che si ritroverà al suo fianco. Matteo infatti giocherà nella capitale insieme al fratello Jacopo approfittando di una Wild Card concessa dall’organizzazione del Masters 1000 italiano.

I fratelli Berrettini non giocano insieme dal torneo di Acapulco risalente al 2023, e sono quindi circa due anni dall’ultima volta. Matteo e Jacopo inoltre hanno giocato per la prima volta fianco a fianco nei tornei professionistici al Future F24 a Piombino, nel 2015, mentre l’esordio ATP è arrivato a Cagliari nel 2021, il tutto con annessa semifinale.

La famiglia Berrettini scalda i motori per quello che sarà quindi un torneo molto speciale di fronte al pubblico di casa. Al Foro Italico inoltre giocheranno, tra le coppie italiane, anche quelle composte da Bolelli e Vavassori, oltre a Musetti-Sonego. Per quanto riguarda le miste ci saranno Cobolli-Korda e Arnaldi-Popyrin.