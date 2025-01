Affari Tuoi chiude, stop improvviso: Stefano De Martino vuota il sacco!

Ammettiamolo: pochi avrebbero puntato seriamente su Affari Tuoi dopo il passaggio di testimone tra Amadeus – reduce dall’ennesimo trionfo di Sanremo prima di passare al Nove – e Stefano De Martino. E invece le cose per il conduttore partenopeo sono andate oltre le più rosee aspettative (e decisamente peggio per Amadeus con ‘Chissà chi è’, fermo a un deludente 3% di share).

Con Stefano De Martino al timone delle operazioni il game show di Rai 1 è letteralmente esploso. Un boom che ha consacrato il programma dei pacchi come una delle punte di diamante della rete ammiraglia della Rai nella fascia access prime time. Non sono opinioni: a certificare il successo del programma sono i numeri dell’Auditel.

Nella sua fascia oraria Affari Tuoi ha stradominato superando regolarmente il 30% di share arrivando addirittura a battere il record degli ascolti degli ultimi 16 anni (con un picco del 47,5% che ha tenuto incollati al piccolo schermo 7 milioni e 800 mila spettatori). Possibile che Affari Tuoi possa chiudere improvvisamente? Ecco le parole di De Martino.

Affari Tuoi a rischio chiusura? Le parole di Stefano De Martino

Dopo il successo strepitoso raccolto con Affari Tuoi Stefano De Martino ha fatto “trasloco” su Rai 2 con il ritorno alla guida di Stasera tutto è possibile (STEP). Durante le riprese del programma il conduttore napoletano non ha mancato di fare ricorso alla sua vena ironica, scherzando sul fatto che la sua duplice veste televisiva potrebbe portare alla chiusura di Affari Tuoi.

«Affari Tuoi lo faranno chiudere, me la stanno tirando», ha detto con una battuta De Martino. Insomma: i fan del game show possono stare tranquilli. L’umorismo ha lasciato spazio anche a riflessioni sincere sulle dinamiche che si innescano nei suoi programmi, senza tirarsi indietro quando è stato chiamato a parlare delle sfide della sua carriera in televisione. Nel backstage di STEP, De Martino ha parlato anche delle differenze tra Rai 1 e Rai 2.

L’ex ballerino ha ammesso di non vedere differenze tra le due reti, bollando queste cavillose distinzioni come un “non luogo” senza un reale impatto sulla percezione degli spettatori. Alla fine, ha detto De Martino, a fare la differenza è il contenuto, non la rete su cui viene mandata in onda una trasmissione.

Il conduttore ha avuto anche parole di affetto per i suoi compagni di avventura in Stasera tutto è possibile (Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Herbert Ballerina). Con loro, ha rivelato, si è creata una chimica speciale destinata a riflettersi sul buon andamento della trasmissione di Rai 2. Ottimo del resto l’esordio del programma, seguito da 2.263.000 spettatori (14.2% di share).