Osimhen e Vlahovic, firma last minute: doppio tradimento in Serie A

Siamo entrati nella fase più calda della finestra invernale di calciomercato. In questi ultimi giorni di trattative rischia di cambiare molto negli asset di alcune big. In particolare il Milan si sta muovendo tra entrate ed uscite per regalare a Conceiçao le migliori scelte possibili.

I rossoneri, che vivono una fase molto delicata della propria stagione, si preparano a rivoluzionare l’attacco con l’addio sempre più probabile di Alvaro Morata, dopo appena una manciata di mesi dal suo arrivo. Lo spagnolo, che ha avuto anche qualche problema fisico, ha messo insieme 6 gol e 2 assist tra tutte le competizioni, deludendo le aspettative.

Ciononostante l’ex Atletico continua ad avere mercato, con il Galatasaray pronto a prelevarlo. Il club turco ha trovato un’intesa per un prestito con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo, fissato a circa 10 milioni di euro. Una partenza che inevitabilmente va a condizionare quelle che saranno le mosse offensive in entrata del Diavolo. L’obiettivo principale resta Santiago Gimenez, ma non sono da escludere definitivamente colpi di scena.

In casa Juventus vive infatti una posizione piuttosto scomoda Dusan Vlahovic, che è stato subito scalzato nelle gerarchie da Kolo Muani, e in virtù del maxi contratto che lo lega alla Juve, potrebbe anche essere giunto quasi al capolinea.

Calciomercato, doppio colpo Vlahovic-Osimhen: Juve e Milan ribaltate

Con Morata in partenza non è da escludere che proprio Vlahovic possa diventare un’idea suggestiva last minute, fermo restando che la Juventus spara alto per il cartellino, e soprattutto lo stesso centravanti serbo percepisce cifre completamente fuori mercato per gli attuali parametri di ingaggio del Milan.

Appare quindi complicatissimo pensare ad un addio di Vlahovic ai rossoneri in così poco tempo, ma qualora dovesse avvenire la Juve sarebbe costretta a correre ai ripari con un altro attaccante. Ed è qui che si completerebbe l’asse col Galatasaray, club che ha rilanciato le ambizioni di Osimhen, ma che difficilmente riuscirà a trattenerlo a lungo in rosa acquistandolo dal Napoli.

Già in passato il nigeriano fu associato ai bianconeri dell’ex Giuntoli, rivali però degli azzurri di De Laurentiis. Un intreccio suggestivo ma estremamente complicato, che però entusiasmerebbe i tifosi. Ad oggi però appare altamente improbabile, con il Milan proiettato su Gimenez e Osimhen destinato a concludere l’annata in Turchia. In giallorosso l’ex Napoli ha messo a referto ben 17 gol e 5 assist in 21 presenze.