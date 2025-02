Addio al ferro da stiro, con questi trucchi non serve più: le pieghe spariscono in un attimo

Come eliminare le pieghe dai vestiti senza usare il ferro da stiro: con questi trucchi non dovrai mai più usarlo, è una vera svolta.

Se potessimo fare una classifica di tutte quelle faccende domestiche che si fanno con poco piacere, dover stirare montagne intere di indumenti sarebbe sicuramente tra i primi posti. La sola idea di dover passare ore intere fra vapori e pieghe, non è tra le più allettanti. Tuttavia, se non si ha l’aspirazione di andare in giro in modo disordinato, è un compito a cui non si potrà rinunciare.

Inoltre, potranno anche capitare situazioni di emergenza in cui si dovranno eliminare delle pieghe ma non si avrà il ferro da stiro a disposizione, magari perché si è fuori per un viaggio o per una trasferta di lavoro. In questo caso, essere impeccabili sarà assolutamente necessario, ma come fare se non abbiamo lo strumento adatto per farlo? Ebbene, esistono delle valide alternative che permetteranno di riporre per sempre il ferro da stiro, riuscendo ad eliminare in egual modo le pieghe.

Addio al ferro da stiro: con questi trucchi lo metti via per sempre

Se non si ama particolarmente usare il ferro da stiro ma al tempo stesso non si vogliono indossare capi maltrattati e pieni di pieghe, è giusto sapere che esistono delle alternative davvero geniali che aiuteranno a non utilizzarlo mai più. Semplici trucchetti che elimineranno ogni tipo di piega in pochissimi istanti.

Uno dei sistemi più semplici da poter utilizzare è quello di sfruttare il vapore della doccia. In questo caso basterà appendere nel bagno il capo da cui si vogliono togliere le pieghe e il vapore aiuterà a distendere le fibre eliminando l’effetto stropicciato. Un’altra tecnica valida è quella dell’asciugamano bagnato. Si dovrà sistemare il capo su una superficie piana e poggiare sopra l’asciugamano umido, che andrà ad agire sulle pieghe, eliminandole del tutto.

Se invece abbiamo un capo ancora umido, il trucco dell’asciugacapelli risulta essere estremamente efficace. L’unica accortezze sarà quella di non avvicinare troppo il phon al capo per evitare che bruci con il calore. Anche la piastra per capelli potrebbe essere un’ottima idea, avendo però la premura di non impostare una temperatura troppo alta. Infine, si potrà provare anche il metodo dello spruzzino, che consiste nel spruzzare dell’acqua tiepida sul capo, posizionarlo poi accanto ad una fonte di calore come i raggi del sole o il termosifone e le pieghe svaniranno subito.