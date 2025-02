Senza parole per Alex Zanardi: la decisione è appena arrivata

Tra i campioni più sfortunati della storia dello sport italiano c’è senza dubbio Alex Zanardi. Sul percorso di vita dell’atleta bolognese si sono posti ostacoli a dir poco insormontabili, che però ha provato ogni volta a superare con tenacia e coraggio.

Zanardi è stato un campione assoluto, in grado di regalare insegnamenti ai tifosi con la sua enorme resilienza ancor più che con i suoi successi prima da pilota e poi in handbike. Il classe 1966 ha messo in bacheca due titoli mondiali nel campionato Cart per poi vedere la sua carriera subire una frenata brusca con quel tragico incidente del 15 settembre 2001 che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe ed un cambio radicale di vita.

Un dolore immenso che non ha mai realmente fermato Zanardi, che con grande coraggio e spirito di iniziativa una manciata di anni dopo si è rimesso in gioco proprio con l’handbike, divenendo un grande fautore e punto di riferimento per l’intero paraciclismo nostrano. Grazie anche agli enormi successi paralimpici messi in bacheca, l’ex campione bolognese è diventato quindi fonte di ispirazione per i più giovani, che hanno trovato proprio nello sport occasione di rilancio e aggregazione.

A Pienza nel 2020 si consuma quindi l’ennesimo dramma della sua vita con l’incidente che ancora oggi lo tiene lontano dalle luci della ribalta. Al netto del rientro a casa le notizie su di lui restano pochissime, ma ciononostante continua ad ispirare nuove generazioni.

Alex Zanardi inesauribile: l’handbike fa tappa a Monfalcone

Zanardi ha portato l’handbike ad un livello superiore, trasmettendo anche ad altri la sua enorme passione scoccata sin da subito come da lui stesso ammesso qualche anno fa: “Dopo i primi colpi di pedale, mi sono innamorato dell’Handbike, non solo per il mezzo, ma per il gesto atletico stesso. Questo sport coinvolge ogni muscolo disponibile, rendendolo incredibilmente completo”.

Un esempio di resilienza che ancora continua quindi a pervadere la volontà di chi si avvicina al mondo dello sport. Un’ispirazione autentica per tutti che fa ancora la differenza e che sta facendo crescere, a distanza di tempo, proprio la handbike. A tal proposito infatti anche quest’anno Monfalcone ospiterà una tappa del giro d’Italia della disciplina.

La gara è in programma il 13 luglio 2025 e vedrà impegnati i migliori paratleti in circolazione. Sulla questione è intervenuto anche l’Assessore allo sport Fabio D’Anello, come riportato da ‘Napoli.Zon’, che ha sottolineato: “Vogliamo promuovere lo sport inclusivo, superando ogni pregiudizio e valorizzando il nostro territorio dal punto di vista turistico ed economico“.