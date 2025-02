Incidente terribile poco fa: il campione è in coma

Non sono momenti semplici per i tifosi dei motori, che devono registrare l’ennesimo dramma in corso che ha visto coinvolto un grande campione.

Le condizioni appaiono gravi dopo l’incidente, e i fan si sono già stretti intorno ai giorni di terrore che sta purtroppo vivendo la famiglia. A tenere tutti in apprensione è Mathieu Baumel, uno dei navigatori più vincenti della storia recente della Dakar, con ben 4 dizioni vinte da copilota di Nasser Al-Attiyah.

Successi di grande rilievo per il 49enne transalpino che nella serata di mercoledì 29 gennaio è stato vittima di un terribile incidente che lo ha portato ad essere ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Reims. Secondo quanto raccontato dai familiari del campione al quotidiano ‘La Provence’, Baumel sarebbe attualmente nello stato di coma indotto.

Che paura per Baumel: in coma indotto dopo l’incidente

Sono quindi ore di grande apprensione e paura per i fan della Dakar, che temono per l’incolumità di chi come Baumel ha saputo lasciare un segno indelebile inciso nella storia del motorsport.

Nella giornata di ieri la stessa famiglia ha pubblicato un post con una foto di Baumel attraverso il suo stesso profilo Instagram nel quale lancia un messaggio prima in francese e poi in inglese che recita: “Mathieu è rimasto vittima di un incidente stradale mercoledì sera. Attualmente è ricoverato in ospedale. In attesa di notizie sul suo stato di salute, vi ringraziamo per il vostro sostegno”.

Un post che si conclude con una semplice firma che dice ‘la famiglia’, e che quindi ringrazia tutti per i messaggi di sostegno arrivati. Ed è proprio un membro stretto della famiglia del campione ad aver dato qualche ulteriore dettaglio sul tremendo accaduto.

Gerard Baumel, padre di Mathieu che in questi giorni era al rally di Monte Carlo, si è espresso sulla vicenda sottolineando come secondo le ricostruzioni il figlio abbia provato a soccorrere un altro pilota fermo sul percorso per poi venire investito da un’altra auto in transito. Ulteriori dettagli sull’incidente non ci sono, e non si sa neanche se la vettura che lo ha investito sia privata o facente parte della competizione.

Quel che è certo è che il padre di Baumel ha raccontato come il figlio abbia riportato fratture ad entrambe le gambe, ma era cosciente quando sono arrivati i soccorsi. Si attendono quindi altri aggiornamento sulle attuali condizioni del campione francese: i tifosi restano in allerta.