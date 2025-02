In piedi o seduti? Ecco come gli italiani fanno la pipì: da non credere

Spesso, nonostante ormai ci troviamo nel 2025, ci sono alcuni argomenti che creano ancora imbarazzo. Parlarne sembra quasi essere un tabù e porre determinate domande diventa un qualcosa da non dover mai fare. Un errore abbastanza grave, perché molti di questi temi se trattati nel modo giusto possono essere un modo anche per prevenire determinate patologie.

Uno di questi argomenti off-limits è sicuramente il modo in cui gli italiani preferiscono fare la pipì. Detta così potrà sembrare una cosa banale, eppure vi assicuriamo che ancora adesso, usanze e pregiudizi condizionano il modo con cui si decide di espletare le proprie funzioni fisiologiche. Se per molti la risposta potrà sembrare banale, facendo una netta distinzione tra uomo e donna, in realtà all’atto pratico non è poi tutto così scontato e ad incidere ci pensa anche il fattore dell’età.

Pipì in piedi o seduti? Gli italiani la fanno in un modo ben preciso, è davvero la scelta giusta?

Se in Giappone circa il 70% degli uomini dichiara che preferisce fare la pipì da seduti, in Germania ci sono delle nette distinzioni tra chi preferisce questo sistema e chi invece si lascia andare al classico modo di farla in piedi. Ma gli italiani invece, cosa preferiscono? In questo caso, la scelta predominante sembra sostenere la posizione che tutti conosciamo, ossia stando in piedi, ma cosa c’è realmente da sapere? La risposta vi stupirà.

Se per quanto riguarda le donne non sembra esserci alcun dubbio e preferiscano fare la pipì da sedute, tranne se si trovano in bagni pubblici o in presenza di turche, per quanto riguarda l’uomo la situazione è molto più complicata. Anche se per molti urinare in piedi sia indicato come simbolo di virilità, l’atto in sé può portare a diverse conseguenze, come ad esempio non centrare con cura il WC e in alcuni casi subire il cosiddetto ‘schizzo di ritorno’.

Ma oltre ad una questione pratica, secondo una ricerca condotta nel 2014 si è arrivati alla conclusione, che gli effetti della posizione tenuta durante lo svuotamento della vescica può influire sull’ingrossamento della prostata. In pratica, la ricerca concludeva che, sui maschi sani, la posizione era del tutto ininfluente, mentre nei casi di infiammazione o ipertrofia prostatica benigna fare la pipì seduti poteva avere effetti nettamente positivi.

Ma non è tutto, perché stando sempre a quanto riporta lo studio, una volta superati i 50 sarebbe preferibile fare pipì sempre da seduti, in quanto questa metodologia consente di rilassare al massimo i muscoli e quindi aiuta a svuotare meglio e più rapidamente la vescica, contrastando le infiammazioni dell’apparato.