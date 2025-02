Kolo Muani segna e lascia subito la Juve: destinazione trovata

Kolo Muani ha già iniziato a segnare con continuità alla Juventus. Il suo futuro in bianconero è però già in pericolo

La Juventus torna a vincere dopo un momento molto complicato della stagione a cavallo delle sconfitte contro Napoli e Benfica. Nel pomeriggio di oggi i bianconeri hanno infatti ritrovato tre punti, non senza fatica, superando in rimonta l’Empoli per 4-1.

Al gol dell’ex De Sciglio ha risposto la doppietta di un ottimo Kolo Muani prima dei sigilli finali di Dusan Vlahovic e Conceiçao. A rubare l’occhio è quindi soprattutto la prestazione dell’attaccante francese ex PSG, che in sole due apparizioni con la maglia bianconera ha già conquistato il reparto offensivo di Thiago Motta, mettendo a referto ben tre reti totali.

Numeri da subito impressionanti per il classe 1998 transalpino, che già contro il Napoli, al netto di una prestazione di squadra negativa, aveva fatto vedere tutto il suo killer instinct andando in gol con l’unica mezza occasione avuta. Kolo Muani appare quindi in grande crescita, e già pronto ad essere determinante per una Juventus che ha bisogno dell’apporto di tutti per ritrovare una continuità di rendimento e risultati che quest’anno si è vista piuttosto a sprazzi.

Promosso a pieni voti dunque Kolo Muani che però alla Juventus ci è arrivato con la formula del prestito come evidenziato dal comunicato ufficiale delle scorse settimane che sottolineava che “l’attaccante del PSG arriva in prestito alla Juventus fino al 30 giugno 2025″.

Calciomercato Juventus, Kolo Muani inarrestabile e il prezzo lievita: intrigo in Premier

La formula del prestito pone quindi inevitabili interrogativi su quello che potrà essere il futuro di un calciatore che sta già conquistando l’ambiente. L’ingaggio da 8 milioni è però pesante, così come la cifra versata dal PSG nel 2023 nelle casse dell’Eintracht per portarlo a Parigi.

Un eventuale prosieguo su questi ritmi dell’avventura in bianconero rischia dunque di far lievitare ulteriormente il prezzo, con la Juve che dovrebbe dunque accomodarsi al tavolo delle trattative per trovare un’intesa più complicata col Paris per trattenerlo.

Il PSG potrebbe, con un rendimento alto, ritrovarsi una miniera d’oro tra le mani con la concorrenza che per la Juventus inevitabilmente aumenterebbe rendendo sempre meno probabile una permanenza. L’attaccante ex Francoforte la prossima estate, quando si esaurirà il prestito a Torino, potrebbe quindi far gola anche alle big di Premier, con l’Arsenal che potrebbe dunque farci un pensierino.

I Gunners sono a caccia di attaccanti, e nell’ultimo periodo erano stati associati allo stesso Vlahovic. Non è quindi da escludere che i biancorossi di Londra possano provare a strapparlo alla Juve passando per il PSG.