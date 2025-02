Un Posto al Sole, volto storico dice addio a Palazzo Palladini: è un colpo al cuore

Sempre inossidabile Un Posto al Sole, la storica serie tv che il prossimo anno festeggerà i trent’anni di messa in onda. È dal 21 ottobre 1996 che Upas tiene compagnia ai telespettatori di Rai 3, dove va in onda nel preserale, con un buon riscontro di pubblico. L’appuntamento di venerdì 31 gennaio è stato seguito da 1 milione e 421 mila spettatori (7% di share).

Ambientata a Napoli, Un Posto al Sole è la prima soap opera prodotta interamente in Italia oltre che la più longeva in assoluto visto che, come detto, si appresta a tagliare un traguardo importante come il trentennale della messa in onda. Moltissime cose sono successe in quella che legittimamente si è conquistata il titolo di “Beautiful italiana”.

Stando alle anticipazioni nelle nuove puntate di Un Posto al Sole trasmesse questa settimana, da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio, ci sarà un vero e proprio colpo di scena. Uno dei volti storici della soap trasmessa dal terzo canale della televisione pubblica saluterà Palazzo Palladini. Per il pubblico sarà un autentico colpo al cuore.

Upas, volto storico della soap si congeda da Palazzo Palladini

Nelle prossime puntate di Upas il pubblico vedrà Renato pronto a invitare Niko e Manuela a casa sua per pranzare insieme. Ma questa scelta fatta senza riflettere troppo avrà delle ricadute inattese e sicuramente impreviste. Niko – il giovane avvocato interpretato da Luca Turco nonché uno dei volti storici di Upas – dirà addio a Palazzo Palladini per trasferirsi da Valeria.

La donna sarà al settimo cielo per la decisione di Niko di venire a vivere da lei. Ma le cose non saranno così semplici. Prima di affrontare il grande passo Valeria dovrà affrontare il discorso con il figlio Jimmy e con suo padre Renato. Nel frattempo Elena conosce Vinicio e rimane colpita dal suo fascino. Michele invece reagirà in maniera molto diversa.

Desideroso di saperne di più sulla famiglia di Vinicio, Michele continuerà a indagare. Ma non lo farà in solitaria: in suo aiuto infatti giungerà un alleato top secret. Chi sarà ad aiutare Michele nella sua indagine? Intanto Micaela cercherà in ogni modo di far ingelosire Samuel dopo averlo visto in compagnia di un’altra donna. Così gli farà credere di aver trascorso la notte col cameriere Fausto.

Micaela dunque giocherà sporco per raggiungere il suo scopo. Riuscirà nel suo intento? Invece Ornella sarà molto preoccupata per Rossella. Deciderà così di confrontarsi con un suo collega psicoterapeuta. Ai genitori della ragazza riporterà poi le sue valutazioni sul suo stato emotivo.