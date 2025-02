Per Hamilton è già tutto finito con la Ferrari: l’annuncio è inquietante

Dopo il quarto successo consecutivo di Max Verstappen i fan della Formula 1 si preparano a vivere una stagione di grandi cambiamenti. Dal passaggio di Hamilton in Ferrari a quello di Antonelli in Mercedes fino a Lawson per la Red Bull, Sainz alla Williams e tanti altri.

Red Bull, McLaren e Ferrari sembrano ancora una volta le tre scuderie in prima linea per giocarsi il titolo, con il gap ormai sempre più sottile tra le varie concorrenti. Grande attenzione mediatica è puntata inevitabilmente sulla rossa per l’arrivo del sette volte campione del mondo, che va a costruire insieme a Charles Leclerc un autentico dream team.

I tifosi del cavallino rampante sono già impazziti di gioia nel vedere Hamilton con la storica tuta rossa, e si aspettano inevitabilmente grandi cose. L’esperto campione britannico spera di staccare Michael Schumacher in termini di mondiali vinti in totale, il tutto proprio guidando una rossa per la gioia dei fan che sono a digiuno di titoli dai tempi di Kimi Raikkonen.

Al netto delle grandi aspettative sulla Ferrari bisognerà comunque fare i conti con la concorrenza e soprattutto con la McLaren, che con Norris e Piastri conserva una line-up di primo livello.

Ferrari, Stella prova a guastare i piani di Hamilton: “Cercheremo di rendergli la vita difficile”

La McLaren si avvicina al 2025 con l’obiettivo di difendere il mondiale costruttori, provando però anche a vincere quello dedicato ai piloti.

Ed a proposito del team di Woking ha preso la parola Andrea Stella a ‘Sky Sports’, rimanendo colpito dalla presentazione di Hamilton in Ferrari: “Osservando da lontano posso dire che, per come è andata, è stato un grande inizio quello di Hamilton in Ferrari ad essere onesti, come fan della Formula 1, essendo stato 15 anni alla Ferrari prima di lui, mi sono sentito emozionato”.

Stella ha quindi evidenziato come sia un evento storico per la Formula 1: “Un sette volte campione del mondo che va alla Ferrari, una delle squadre più iconiche. Penso che abbiano gestito molto bene questa situazione“.

Al netto dell’emozione nel vedere il campione di Stevenage in rosso, gli obiettivi della McLaren restano comunque ambizioso, con Stella che punta al massimo. Il team principal della scuderia britannica infatti lancia il guanto di sfida e spera di mettere i bastoni tra le ruote alla scuderia italiana: “Ciò che conta è quello che succede in pista dopo l’emozione iniziale, sono sicuro che si concentreranno molto sulla preparazione e, da parte nostra, cercheremo di rendergli la vita difficile”.

Hamilton in Ferrari è l’avversario da battere: la sfida è lanciata anche dalla McLaren.