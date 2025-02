Meglio una doccia sbrigativa in 5 minuti o lunga e rilassante? La risposta preoccupa

Che sia di prima mattina per svegliarsi e iniziare al meglio la giornata o a fine serata dopo aver passato ore intere fuori casa, una doccia confortevole è ciò che serve per sentirsi subito meglio. Un’abitudine molto importante e che diventa fondamentale per diversi aspetti: aiuta a rimuovere lo sporco, rilassa i muscoli e riduce anche lo stress. Insomma, una vera e propria coccola per corpo e anima.

Ciò che però farà la netta differenza è il modo in cui si decide di approcciare nel fare doccia. Infatti, esistono due categorie ben distinte: nella prima andremo a trovare tutti coloro che preferiscono fare la doccia in appena 5 minuti, dall’altra invece troveremo chi invece ama concedersi qualche minuto in più di relax, lasciandosi avvolgere dal getto della doccia, scaricando così tutta la tensione accumulata. Ma nella realtà dei fatti è solo questione di abitudine oppure c’è la scelta migliore dell’altra? La risposta arriva direttamente dall’OMS ed è davvero sbalorditiva.

Doccia veloce o calma e rilassante? L’OMS fa chiarezza: le linee guida non lasciano spazio a dubbi

L’OMS (organizzazione mondiale della sanità) è l’agenzia delle Nazioni unite specializzata in questioni sanitarie. Tra le sue tante attività definisce delle linee guida su questioni sanitarie globali. Ed anche per quanto riguarda la durata della doccia, è possibile trovare delle raccomandazioni ben precise, che prendono in considerazione diversi fattori e che portano a capire l’importanza di fare una doccia in modo oculato e rispettoso.

Per dare una risposta adeguata, per quanto riguarda la durata della doccia l’OMS ha tenuto conto non solo dei valori legati alla salute, ma anche di fattori importanti come il risparmio energetico e la sostenibilità. Infatti, secondo quanto è possibile apprendere, la durata ideale di una doccia perfetta non dovrebbe durare più di 4 minuti e la temperatura non dovrebbe mai essere troppo calda.

Le motivazioni che si celano dietra questa scelta sono diverse. In primis c’è sicuramente un maggiore spreco di acqua se la doccia dovesse durare più del dovuto. Basti pensare, che in solo 4 minuti si consumano già 80 litri di acqua, una quantità considerevole se si moltiplica per i giorni della settimana. Inoltre, stare troppo tempo sotto il getto caldo provoca la formazione di istamina, che contribuisce a provocare reazioni allergiche e arrossamenti della pelle.

Ancora, far durare una doccia più del necessario, potrebbe anche interferire con il benessere della pelle. Quindi, affinché una doccia sia fatta in modo corretto si potrebbe optar per questo tipo di scelta:

Doccia veloce : ideale al mattino o quando si ha poco tempo. Perfetta per svegliarsi e per rinfrescarsi, permette di risparmiare acqua ed energia.

: ideale al mattino o quando si ha poco tempo. Perfetta per svegliarsi e per rinfrescarsi, permette di risparmiare acqua ed energia. Doccia rilassante: Ideale la sera o dopo una giornata stressante. Con acqua tiepida, con un detergente naturale diventa un momento di puro relax.

Ciò che conta è cercare di sprecare quanto meno acqua possibile, soprattutto per rispettare l’ambiente ma anche per evitare di trovarsi a fine mese con bollette fin troppo salate.