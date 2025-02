Avere casa in ordine in appena 30 minuti? Io faccio così e funziona davvero

Come riuscire ad avere una casa sempre in ordine in poche e semplici mosse: piccoli suggerimenti che faranno impiegare la metà del tempo.

Riuscire ad avere una casa sempre perfettamente in ordine e con ogni singolo oggetto al suo posto non è affatto un compito semplice e piacevole. In una vita in cui siamo sempre presi da cento cose, sempre affannati e di corsa, riuscire a trovare anche solo mezz’ora per rassettare casa sembra davvero difficile e si farà sempre più fatica a gestire tutto.

Tuttavia, nonostante le effettive difficoltò di mettere mano su una casa completamente abbandonata al caos, sarà importantissimo riuscire a ritagliarsi qualche minuto al giorno per dedicarsi almeno a ciò che necessità di una pulizia quotidiana. In questo modo, infatti, si potranno evitare spiacevolissime conseguenze e si potranno eliminare anche potenziali pericoli per la salute.

Casa in ordine in appena 30 minuti? Mi è bastato seguire questi consigli e ho detto addio al caos

Il tempo è davvero prezioso, è proprio lui che scandisce i ritmi della nostra vita e spesso, senza dargli la giusta importanza, tendiamo a sprecarne davvero troppo, in cose che magari non sono nemmeno così necessarie. Proprio per questo, l’idea di dover passare ore intere a riordinare casa deve essere definitivamente accantonata, da oggi, seguendo questi semplici consigli basterà appena mezz’ora per avere finalmente tutto al proprio posto.

Anche se potrà sembrare un’impresa impossibile, in realtà riordinare casa è più semplice di quello che si possa immaginare. Seguendo questi consigli pratici e funzionali, in appena 30 minuti ogni cosa avrà finalmente il suo posto. Ecco come procedere:

Ogni giorno eliminare tutto gli oggetti che sono in giro per casa, come ad esempio, scarpe, vestiti del giorno prima, chiavi, giocattoli e tutto ciò che in genere viene collocato nel primo posto dove capita;

Prima di uscire la mattina rifare almeno il letto, pulire il bagno e la cucina. Già facendo queste tre semplici operazioni, la casa diventerà immediatamente più ordinata;

Svuotare lavatrice e lavastoviglie alla fine di ogni lavaggio e non lasciare capi da stirare in bella vista, piuttosto metterli all'interno di un armadio o di una cesta;

Spazzare il pavimento ogni giorno, meglio se direttamente a fine giornata;

Almeno una volta al mese dedicarsi al decluttering eliminando tutto ciò che non si utilizza più e riordinare cassetti e armadi;

Spolverare, meglio se ogni giorno, ma se proprio non si riesce una volta alla settimana basterà per dare un aspetto migliore alla casa;

Usare un prodotto multiuso adatto a tutti gli ambienti e alle diverse superfici.

Basterà adottare queste piccole ‘strategie’ una sola volta, per notare subito la netta differenza. In questo modo la casa non sembrerà più disordinata e non si dovranno impiegare intere giornate a pulire tutto.