Ultim’ora, Sanremo 2025 perde uno dei Big più attesi: “Si ritira”

Mancano pochi giorni al tanto atteso Festival di Sanremo e Carlo Conti rischia di dover fare i conti con una pesante perdita. Per il festival può essere un danno in termini di ascolti davvero importante.

Meno di una settimana e comincerà ufficialmente il Festival di Sanremo, tradizionale manifestazione canora e appuntamento annuale molto atteso che vede un mix di più generi che interessano sia i più giovani che quelli meno giovani. Tante novità, a partire dal conduttore con Carlo Conti che sostituirà Amadeus, conduttore che ha detto addio ed ha lasciato la Rai per il Nove.

Un evento che genera Hype per vari motivi, dal ritorno dopo anni di illustri ospiti fino al rapporto tra i cantanti e i cosiddetti influencer con alcuni di questi che canteranno le proprie strofe sul palco di Sanremo e c’è grande curiosità per vederli all’opera e mostrare il proprio comportamento. Uno dei concorrenti più attesi è sicuramente Fedez, protagonista in questi giorni di una vicenda complicata che ha visto protagonista lui e l’oramai ex moglie Chiara Ferragni.

Il giornalista Fabrizio Corona ha svelato alcuni retroscena della vita tra Fedez e Chiara Ferragni, situazioni piuttosto discutibili. Fedez avrebbe sposato Chiara nonostante l’amore per un’altra donna, una meno famosa ragazza di nome Angelica. D’altro canto Chiara non sarebbe stata a guardare ma avrebbe tradito il marito con il cantante Achille Lauro, anch’egli quest’anno a Sanremo. E questo Festival può far discutere. Ma nelle ultime ore sarebbe esploso un rumors a dir poco clamoroso.

Festival di Sanremo, Carlo Conti perde un altro grande big

Dopo il ritiro di qualche settimana fa di Emis Killa, indagato dalla Procura, Carlo Conti potrebbe perdere un altro concorrente molto atteso. Secondo alcune indiscrezioni anche Fedez starebbe seriamente pensando di abbandonare il Festival e rendersi protagonista di un addio a sorpresa. A rivelare per prima questa possibilità è stata la concorrente Rossella Erra, netta durante una puntata di La Volta Buona; la Erra ha dichiarato:

“Sta circolando una voce in questi giorni riguardo Fedez. Qualcuno dice che potrebbe fare solo l’esibizione di martedi, quella della prima serata e poi ritirarsi”. Al momento si tratta solo di rumors, ma sono in costante crescita e potrebbe essere un modo per Fedez per evitare ulteriori polemiche e discussioni.

Il noto cantante influencer è atteso per la serata delle Cover dove dovrebbe cantare Bella str***a con Marco Masini, canzone che per alcuni è dedicata a Chiara Ferragni e per altri invece ad Angelica Montini, la ragazza citata nel podcast di Fabrizio Corona. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.