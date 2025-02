Mazzata tremenda per Inzaghi, addio Inter: è saltato il crociato

Gli infortuni sono all'ordine del giorno e l'ultimo pesante ko al crociato rischia di andare a ribaltare anche le strategie di casa Inter. Ansia per Inzaghi

La stagione dell’Inter viaggia a gonfie vele sull’asse campionato-coppe, con la Champions in particolare ad aver regalato grandi soddisfazioni. I nerazzurri sono già qualificati agli ottavi della massima competizione europea e inseguono il Napoli in classifica in Serie A.

Simone Inzaghi sta quindi gestendo al meglio l’impegno della squadra che sembra anche aver alzato i giri del motore, al netto del mezzo passo falso arrivato nell’ultimo weekend nel derby contro il Milan. Una stracittadina peraltro riagguantata proprio nel finale da un gol di de Vrij su assist del neo arrivato Zalewski. Ora i nerazzurri si concentreranno sui prossimi impegni, a partire dal recupero di domani sera contro la Fiorentina che andrà a riallineare la situazione in classifica.

Al netto della situazione strettamente legata al campo gli imprevisti sono dietro l’angolo, e l’incubo maggiore per ogni allenatore sono gli infortuni, soprattutto quelli a lungo termine. Ne sa qualcosa il Tottenham che ha incassato nelle scorse ore la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro per Radu Dragusin, difensore ex Juventus e Genoa.

Intervento chirurgico e messaggio sui social per il classe 2002 che incassa un lungo stop: “Il calcio ti regala momenti incredibili, ma anche sfide, alcune più difficili di altre. Purtroppo ora affronto una di queste sfide: un legamento crociato anteriore strappato (ACL) al ginocchio destro. Detto questo, una delle tante cose che ho imparato da questo sport è che dietro ogni ostacolo si nasconde un’opportunità per imparare e crescere. Il calcio non ti insegna solo a vincere, ma ti insegna a combattere quando le cose si fanno difficili. Ci aspetta un periodo difficile, ma tornerò più forte”.

Calciomercato Inter, sirene inglesi su Bisseck: l’infortunio di Dragusin cambia tutto

Brutta tegola quindi per il Tottenham che perde sul lungo periodo un calciatore molto importante per le ambizioni della squadra.

Uno stop tanto lungo da far riflettere anche sullo stato in cui lo stesso Dragusin tornerà, vista la delicatezza dell’intervento. In questo senso gli Spurs potrebbero guardarsi intorno a caccia di un nuovo difensore di prospettiva ed è proprio qui che subentra l’Inter.

Non è infatti da escludere che per la prossima estate la società inglese possa pensare di lanciare un assalto a Yann Bisseck, possente difensore dei nerazzurri classe 2000 in grande crescita che ha finora collezionato 23 presenze totali con un gol e due assist tra coppe e campionato.

Il polivalente difensore tedesco ha struttura fisica e qualità per poter reggere i ritmi della Premier, e i suoi miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti. Il Tottenham potrebbe andare all’assalto dell’Inter che in caso di cessione corposa potrebbe persino piazzare una importante plusvalenza. Intanto Bisseck pensa solo ai nerazzurri ed ad una stagione che procede a gonfie vele.