Il trucco della nonna per profumare gli armadi funziona sempre: lo uso anche io, solo 100% naturale

Non c’è nulla di più bello che aprire armadi e cassetti ed essere inondati da quel fresco odore di pulito, che indicano un bucato ben lavato ed igienizzato. Una piacevolissima sensazione, che nel giro di qualche secondo è capace anche di espandersi anche in tutto l’ambiente circostante.

Ovviamente, affinché questo possa realmente verificarsi, è necessario non solo avere delle piccole accortezze durante il lavaggio del bucato, ma soprattutto, sarà altrettanto necessario che armadi e cassetti siano sempre ben tenuti, puliti ed igienizzati. E chi, se non meglio delle nostre nonne, hanno l’asso nella manica perfetto per la situazione? Infatti, sarà proprio un loro antichissimo trucchetto che permetterà di ottenere questo risultato tanto desiderato e un profumo mai sentito fino ad ora.

Niente deodoranti, io per profumare gli armadi uso questo trucco della nonna

Prendersi cura di armadi e cassetti è una cosa a cui pochi prestano le dovute attenzioni, eppure è un gesto estremamente importante, dato che sarò proprio al loro interno che andremo a riporre i capi da indossare. Proprio per questo, dovranno essere sempre ben puliti, igienizzati e privi di qualsiasi potenziale pericolo per la salute, come ad esempio, muffa, sporco e polvere. Infine, per ottenere quel tocco in più, con questo trucco naturale si riuscirà anche a farli profumare, proprio come faceva la nonna un tempo.

Anche se in commercio esistono tantissimi tipi di deodoranti per armadi e cassetti, oltre a finire nel giro di qualche giorno, di naturale hanno davvero ben poco. Fortunatamente, esiste un trucchetto semplicissimo che garantirà un pulito ed un profumo unico. Basteranno poche mosse e ogni volta che si andranno ad aprire armadi e cassetti il profumo sarà inconfondibile.

Per prima cosa servirà del comune sale grosso, una ciotola di plastica o anche dei sacchettini di stoffa e delle gocce di olio essenziale che più ci aggradano. Dopo aver pulito con cura l’armadio e anche i cassetti e soprattutto dopo aver rimesso tutto in ordine, si prenderà la ciotola e si andrà a versare all’interno del sale, si aggiungeranno una decina di gocce di olio essenziale e si andrà tutto a riporre nell’armadio o nel cassetto. Il sale, grazie alle sue proprietà assorbenti, andrà a catturare tutta l’umidità evitando che questa si depositi sui capi, mentre l’olio essenziale rilascerà lentamente la sua gradevole fragranza.