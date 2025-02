Paolo Bonolis sconcertato, c’è l’annuncio improvviso: lascia la TV!

È da poco tornato a fare compagnia ai telespettatori. Parliamo di Paolo Bonolis, il conduttore romano classe 1961 ormai arcinoto al pubblico italiano. Bonolis è tornato sul piccolo schermo insieme all’inseparabile Luca Laurenti per la quattordicesima edizione di Avanti un altro!, il game show in onda su Canale 5 dal 2011.

Paolo Bonolis è uno dei volti più noti della televisione italiana. Il primo programma di successo risale al mitico Bim Bum Bam, la trasmissione per i piccini diventata un cult negli anni Ottanta. Negli anni successivi sarebbero arrivati per lui altri impegni televisivi importanti – sia per Rai che per Mediaset – come Beato tra le donne, I cervelloni, Striscia la notizia, Affari Tuoi,

Ma non possiamo dimenticare Affari tuoi, Domenica in, Ciao Darwin, Il senso della vita e infine Avanti un altro!, frutto di una coideazione dello stesso Bonolis che da anni fa coppia fissa – televisivamente parlando – con Luca Laurenti. L’annuncio improvviso dell’addio alla televisione deve avere sconcertato anche lui. Ecco cosa è successo.

Sconcerto di Paolo Bonolis per l’annuncio: addio televisione

Gli appassionati di Avanti un altro! ricordano certamente Francesca Brambilla, la modella, deejay e influencer bergamasca che proprio nel programma condotto da Paolo Bonolis è stata Bona Sorte. Quest’anno la showgirl non potrà ripetere l’esperienza televisiva, ma per un bellissimo motivo, il più bello che possa esserci: la sua seconda maternità.

Francesca ha affidato ai social l’annuncio che a breve diventerà ancora una volta mamma. La lieta notizia è arrivata con un post accompagnato da alcuni scatti su Instagram col pancione in bella mostra e la compagnia di tutto il resto della famiglia. A dicembre 2023 era arrivata la prima bellissima novità con la nascita della piccola Amaya Luce.

Per diversi mesi la showgirl originaria di Bergamo ha mantenuto segreta la seconda gravidanza. Soltanto all’ottavo mese ha deciso di rivelare a tutti i suoi follower che tra poco metterà al mondo un’altra creatura. «Ecco il vero motivo per il quale non sarò la vostra Bona Sorte anche quest’anno – scrive Francesca su Instagram -, ma vi prometto che tornerò. Vi presento la mia famiglia, tra un mese in quattro».

Un arrivederci, dunque, non un addio per Francesca Brambilla, che ha debuttato nel programma di Bonolis dieci anni fa, inizialmente come aliena, successivamente nel ruolo che le ha dato grande popolarità. Dopo l’esordio come modella – e poi influencer – il suo percorso ad Avanti un altro! è iniziato con casting fatto per caso, dopo la partecipazione a Tiki Taka e a Quelli che il calcio. Due mesi dopo è arrivata la conferma.