Questa moneta da 20 centesimi vale 1.950 euro, ce l’hai sicuramente: controlla subito!

Una moneta che tecnicamente vale poco in realtà ha un valore smisurato. Corri a cercarla e puoi fare soldi dal nulla. Puoi trovarla ovunque ed ha un valore immenso.

Una delle grandi passioni dei collezionisti riguarda senza dubbio le monete, soldi che realisticamente valgono poco ma che in certe situazioni possono essere sogni degli appassionati di collezioni e con una semplice moneta trovata a terra potreste diventare parzialmente davvero ricchi. I numeri parlano chiaro e in tanti sono alla ricerca di queste monete.

Spesso capita di avere un portafoglio con tante monete da 5,10,20 e 50 cent, cifre minime e che tecnicamente non hanno un reale valore e addirittura c’è chi li getta o li regala senza alcun problema. Bisogna fare attenzione perchè da un valore minimo di 20 cent potreste ritrovarvi con un piccolo e importante tesoretto, andiamo a vedere nello specifico come. Di regola quando avete monete tra virgolette rare controllate sempre e verificate che nella vostra moneta non possa esserci un cosiddetto errore di conio, un modo che permetterebbe alla moneta di essere unica nel suo genere.

C’è una moneta di 20 centesimi coniata nel 2002 che vale davvero molto, su questa moneta è raffigurata Umberto Boccioni, un personaggio del Futurismo italiano e un volto che bisogna anche cercare su Google in quanto non lo conoscono tutti. Questa moneta vale molto e da semplici 20 cent potreste ritrovarvi grandi offerte per farvela pagare.

Una moneta che vale molto: ecco tutti i dettagli

Qualcuno potrebbe considerare tutto ciò come incredibile eppure potreste fare i conti con collezionisti disposti a pagare fino a 1950 euro per accaparrarsi questa moneta. Ma va chiarito che non è l’unica e ci sono tante possibilità, addirittura possiamo dire che più il difetto di produzione è minimo più il prezzo può aumentare. Una moneta rara con valore minimo può valere comunque circa 38 euro.

Ogni situazione dipende da paese a paese, monete che qui valgono poco o nulla potrebbero valere tanto all’estero e viceversa. In Germania ad esempio c’è una moneta da 20 centesimi che i produttori hanno per errore coniato con la forma ed il peso di una moneta da 10 centesimi, una particolarità piuttosto incredibile. Un errore clamoroso ma per questa moneta i collezionisti sono pronti a pagare circa 165 euro.

In generale il prezzo minimo per monete da 20 cent con errore di conio è di circa 4 euro, ma ci sono anche altre che arrivano invece a 30 euro. Tutto dipende dal caso e poi ci sono esempi come quello di Umberto Boccioni che vedono il prezzo ‘schizzare alle stelle’.