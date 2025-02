Un Posto al Sole anticipazioni: una tragedia si abbatte sulla soap, Michele sconvolto

Se c’è una cosa che non manca mai a Palazzo Palladini è la noia. Il pubblico di Rai 3 lo sa fin troppo bene. Da quasi trent’anni Un posto al sole è diventato un appuntamento fisso per i telespettatori interessati alle vicende dei residenti dell’ormai arcinoto condominio napoletano, dove i colpi di scena si intrecciano ai fatti privati e professionali.

Insomma: quella che a giusto titolo è stata ribattezzata come la “Beautiful italiana” non è mai avara di sorprese. Una trama fitta caratterizza la soap opera che il prossimo anno taglierà un importante traguardo: il trentennale, visto che la prima messa in onda di Upas risale all’ormai lontano 1996. Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole?

Stando alle anticipazioni, sulla soap in onda nel preserale del terzo canale Rai si abbatterà una vera e propria tragedia. Michele sarà sconvolto da quanto accaduto. Ecco cosa succederà negli episodi fino al 10 febbraio nella serie televisiva più longeva del piccolo schermo.

Upas, tragedia in arrivo: Michele sconvolto

Negli ultimi episodi di Upas gli spettatori hanno visto un Michele Saviani sempre più determinato nell’andare fino in fondo con la sua indagine sull’improvvisa – e sospetta – ascesa della famiglia Gagliotti. Il sospetto di Michele è che ci sia del marcio. Il giornalista si concentrerà in particolare sulle condizioni dei lavoratori extracomunitari nei campi degli imprenditori partenopei.

Proprio all’interno di uno di questi campi avverrà però una tremenda tragedia. Malgrado Roberto Ferri abbia imposto il silenzio sulle indagini su Gennaro Gagliotti e la sua famiglia, Michele non si darà certo per vinto e non smetterà di portare avanti la sua battaglia per la verità, anche a costo di rischiare la perdita del posto di lavoro.

Malgrado le neanche troppo velate minacce di Ferri, il giornalista vorrà vederci chiaro sulle attività dei Gagliotti e per farlo avrà bisogno di una mano. Per incastrarli Michele avrà necessità di entrare in contatto con un testimone oculare in grado di fornire prove certe e di prima mano sullo sfruttamento dei lavoratori irregolari al soldo dei Gagliotti.

Così Saviani prenderà contatti con Assane, uno dei braccianti extracomunitari al servizio della famiglia Gagliotti. Il giovane si dirà disposto a passare al giornalista tutte le informazioni di cui ha bisogno sulle losche attività della famiglia. Ma qualcosa non andrà per il verso giusto nella puntata di Upas in onda il prossimo 10 gennaio: proprio nei campi dei Gagliotti si consumerà una tragedia.

Le anticipazioni non rivelano nel dettaglio cosa accadrà di preciso e quale evento drammatico avrà luogo nei possedimenti della famiglia su cui sta indagando Michele. A quanto pare a rischiare la vita saranno proprio Assane e Michele, impegnati in quel momento a discutere circa il lavoro dei braccianti nell’azienda agricola dei Gagliotti.