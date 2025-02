Boom Ferrari, torna proprio lui a Maranello: è ufficiale

Sbarca un nuovo pilota in casa Ferrari. La rossa ha ufficializzato il tutto: nuovo compagno per Hamilton e Leclerc

I tifosi della Ferrari non stanno più nella pelle per l’inizio della stagione 2025 di Formula 1. In casa rossa la grande novità è rappresentata da Lewis Hamilton, che affiancherà Charles Leclerc nel tentativo di riportare a Maranello un titolo piloti che manca dai tempi di Kimi Raikkonen.

Il sette volte campione del mondo è già al lavoro per prendere confidenza con la nuova vettura, ed arrivare prontissimo all’esordio stagionale. Premesse importanti quindi per l’annata del Cavallino Rampante che punta ai massimi obiettivi sia tra i piloti che tra i Costruttori. Non solo Leclerc ed Hamilton però alla Ferrari: la rossa ha infatti ufficializzato l’intera line-up dei driver che comporranno il team per la prossima stagione.

La scuderia italiana ha infatti definito quali saranno i piloti di riserva che andranno eventualmente a sostituire i titoli in caso di infortuni, squalifiche o indisponibilità di vario tipo. Oltre ad Antonio Giovinazzi, la Ferrari ha quindi scelto Zhou Guanyu, ex Sauber che fa ritorno a Maranello con altre prospettive.

Ferrari, UFFICIALE torna Zhou: pilota di riserva insieme a Giovinazzi

Il classe 1999 cinese che ha fatto parte della Ferrari Driver Academy è stato quindi ufficializzato dalla rosa nel team dei piloti di riserva.

Nuovo ruolo per l’ex Sauber e Alfa Romeo che in F1 ha messo a referto fino 68 gp disputati e 16 punti complessivi disputati. Nella lunga nota ufficiale di benvenuto della rossa si legge: “Nel team arriva Zhou Guanyu che affiancherà Antonio Giovinazzi, confermato una volta ancora come riserva. Per il pilota cinese, a dire il vero, si tratta di un ritorno a casa dopo i quattro anni trascorsi nella Scuderia Ferrari Driver Academy, dal 2015 al 2018″.

Zhou è peraltro diventato il primo rappresentante del suo Paese a disputare un Gran Premio di Formula 1, gareggiando con i colori del team Alfa Romeo Racing nelle stagioni 2022 e 2023, per poi rimanere nella stessa scuderia al cambio di denominazione in Sauber.

Nel comunicato ufficiale Ferrari infine si apprende che: “Zhou, come detto, condividerà il ruolo di reserve driver con Antonio Giovinazzi, pilota italiano classe 1993 legato alla Scuderia Ferrari HP ormai dal 2017. Il pilota pugliese continuerà anche ad essere impegnato nel World Endurance Championship al volante della Ferrari 499P ufficiale numero 51 con la quale ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 2023“.

Nuova coppia alle spalle dei titolarissimi Leclerc ed Hamilton: la rossa ora è al gran completo e punta al titolo.