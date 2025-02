Kate Middleton, dramma reale e addio: è finita a Buckingham Palace

È una Kate inedita quella apparsa su Instagram in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro. Sul popolare social di Meta la vediamo impegnata a lanciare un messaggio di speranza a tutti quelli che, come lei, hanno visto sconvolgere la propria vita dalla diagnosi del tumore e sono stati costretti ad affrontare l’insidioso percorso della chemioterapia.

A scattare la foto è stato Louis, 6 anni, il figlio più piccolo di Kate e William. La Principessa si trova nel bosco vicino alla casa di Windsor, sopra un gigantesco tronco, con le braccia allargate come ad abbracciare la magnificenza della natura. Un altro scatto, questa volta ad opera di Kate, mostra il sottobosco ricoperto dal ghiaccio.

“Non dimenticate di coltivare tutto ciò che si trova oltre la malattia”, si legge nel messaggio della foto. Kate non ha mai fatto mistero di aver trovato un potente conforto nella natura quando il dolore e la stanchezza per le cure si facevano sentire. Immagini di rinascita dopo il dramma della malattia che però si accompagnano anche a un addio annunciato direttamente da Buckingham Palace. Nulla sarà più come prima.

Kate, fine di un’era: l’annuncio del Palazzo

Più che di un addio si tratta di un cambio di strategia relativo all’immagine di Kate. Il Palazzo ha annunciato che da ora in avanti non verranno più rilasciati dettagli sul look della Principessa del Galles. Finora era prassi consolidata annunciare quale outfit avrebbe indossato Kate, il brand e gli stilisti impegnati. Ma adesso non accadrà più.

Addio dunque al cosiddetto Kate-effect. E badiamo bene che si tratta di qualcosa di diverso da una semplice scelta estetica. Dal 2011 – da quando William e Kate sono convolati a nozze – l’abbigliamento della Principessa ha fortuna di molti piccoli brand britannici, che ricevevano una notevole spinta sul mercato dal fatto che Kate avesse indossato una delle loro creazioni. Tradotto in moneta sonante: decine di milioni di sterline per l’economia made in UK.

Adesso tutto questo finirà. Kate vuole che ci si concentri più su quello che dice o fa che non sui vestiti che indossa. Non manca chi ipotizza che dietro questa mossa ci sia la volontà di distinguersi da Meghan, solita invece annunciare che capi indosserà e per nulla intenzionata a rinunciare alla sua veste di icona del fashion. La cognata “rivale” di Kate del resto non manca di spiegare che spesso investe personalmente nei marchi indossati e di volerli pubblicizzare senza timore di incorrere in un conflitto di interessi.

Kate dovrebbe apparire nuovamente in pubblico il prossimo 18 febbraio. L’occasione sarà fornita dalla serata di gala dei Bafta (ovvero gli Oscar britannici). William è il presidente dell’organizzazione e Kate potrebbe essere al suo fianco, a meno che non decida di rimanere a casa con i figli durante le vacanze scolastiche di half term.