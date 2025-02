Addio definitivo nel tennis, anche Sinner stenta a crederci: cos’è successo

Jannik Sinner dopo aver trionfato nel primo slam dell’anno si prepara alle prossime tappe di questa primissima parte di stagione 2025. Il campione altoatesino ha ripreso da dove aveva lasciato, superando quindi tutti gli avversari sul proprio cammino.

L’azzurro inoltre è ancora in pensiero per il caso Clostebol, mentre procede la fase di avvicinamento a quelle che saranno le prossime sfide. L’annata del tennis mondiale prosegue dunque sulla linea tracciata, e prossimamente farà tappa sulla terra battuta, spostando quindi il tiro su un’altra superficie. Si tratta di una tipologia di terreno di gioco che allo stesso Sinner non ha regalato grandi gioie.

Lo scorso anno in particolare ci fu una svista netta e decisiva in negativo nella semifinale del Masters1000 di Montecarlo contro Tsitsipas, che ancora fa rumore. Nello specifico l’altoatesino era avanti di un break nel terzo parziale e venne condizionato da una svista da parte dei giudici di linea e di sedia. Una palla nettamente fuori da parte del greco che avrebbe potuto cambiare l’esito della contesa come ammesso dallo stesso Tsitsipas.

Da quest’anno però non dovrebbero ripetersi episodi simili. In aiuto arriva infatti la tecnologia che va a ribaltare completamente la situazione.

Rivoluzione nel mondo del tennis: addio ai giudici di linea anche nei tornei su terra

La grande novità per la stagione su terra battuta è rappresentata dall’introduzione dell’Electronic Line Calling Live, che coprirà tutte le linee di campo andando di fatto a sostituire i giudici di linea.

Si tratta di un’autentica rivoluzione per il movimento mondiale di uno degli sport più amati e seguiti dal pubblico. Addio ai giudici di linea che cambierà dunque il modo di approcciare anche alle gare su terra battuta, andando così a regolarizzare alcuni possibili errori leciti per l’occhio umano.

Così facendo anche gli eventi su terra rossa vanno ad allinearsi a quanto già avvenuto su altre superfici. Si tratta di una tecnologia che nel concreto rappresenta la naturale evoluzione del famigerato Occhio di Falco, utile ad aiutare gli arbitri per evitare potenziali sviste.

Non verrà dunque più controllato il segno a terra, andando a modernizzare tanto il gioco, che viaggia su ritmi sempre maggiori, quanto il modo di approcciarne anche il giudizio. Un cambiamento confermato dall‘Atp, che visto anche il precedente di un anno fa, a Sinner farà sicuramente piacere.