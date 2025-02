Una bandiera della Juve racconta la malattia, la straziante rivelazione commuove tutti

Il calciatore - per anni leggenda della Juve - ha svelato tutto in diretta e i fan non possono che commuoversi ascoltando tutta la sua grande storia.

E’ stata per anni una leggenda della Juve, ha vinto molto ed ha avuto una storia molto divisiva. Lo abbiamo visto con casacche differenti ma il giocatore è stato sempre molto legato alla Juve e la sua storia è legata ad anni di vittorie bianconere. Una storia di successo ma anche di dolore con l’uomo che ha raccontato la storia della sua vita.

Stiamo parlando di una leggenda del club bianconero come Leonardo Bonucci, difensore cresciuto nell’Inter e che poi si è trasferito alla Juventus dove insieme a Buffon, Barzagli e Chiellini ha formato per anni la colonna sonora del club bianconero e della Nazionale italiana ma la sua storia ha vissuto tanti alti e bassi. In carriera Bonucci ha ‘tradito’ la Juve per andare al Milan e poi a fine carriera è tornato sui suoi passi e concludere cosi la carriera in bianconero.

Bonucci ha parlato insieme a sua moglie Martina dei suoi figli e si è raccontato nel corso del podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante. Tanti i discorsi fatti dal giocatore che ha raccontato la sua storia e in particolare la storia drammatica relativa a suo figlio Matteo e alla sua malattia. Matteo è stato operato con un intervento d’urgenza quando aveva soli 2 anni.

Bonucci e la rivelazione sulla Juve e su Cristiano Ronaldo

Parlando del problema di suo figlio Bonucci ha spiegato: “Un vero fulmine a ciel sereno”, la moglie ha aggiunto: “Io ho pianto per cinque mesi, lo facevo da sola perchè poi in momenti come questi devi essere forte”. Insieme hanno spiegato che in momenti come questi bisogna essere forte e nessuno deve essere giudicato per tutta la loro storia”.

Oltre a questo Leonardo ha raccontato che purtroppo suo figlio dovrà mettere da parte il sogno di diventare calciatore, non potrà farlo a causa della malattia che ha avuto e l’uomo l’ha incoraggiato cosi: “Gli ho detto di studiare per diventare allenatore”, poi una rivelazione riguardo l’altro figlio Lorenzo, chiamato cosi tra l’altro in onore del cantante Lorenzo Jovanotti. Leonardo e Martina hanno raccontato:

“L’abbiamo scelto mentre ascoltavamo una canzone di Jovanotti in autostrada”, poi un curioso retroscena su Lorenzo che tifava Torino ma che è diventato un tifoso della Juventus dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Bonucci ora lavora come collaboratore della Nazionale italiana Under 20 e ha spiegato: “Il nuovo incarico con la Nazionale Under 20 è perfetto, poi vedremo cosa succederà”.