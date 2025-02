Amazon, sconto folle di 600 euro su questo tablet: come acquistarlo subito

Ogni tanto sul sito di e-commerce per eccellenza – parliamo di Amazon, lo avrete capito – fanno capolino offerte alle quali si stenta a credere. Al punto che non manca chi crede di trovarsi davanti a un clamoroso errore di prezzo o, peggio, a una truffa in piena regola. Talvolta in effetti gli sconti appaiono davvero inverosimili.

Tanto più che le offerte non riguardano prodotti di scarsa qualità. Tutt’altro: i super sconti fanno bella mostra di sé su articoli di ottima fattura. L’offerta che ha attirato la nostra attenzione oggi permette di portarsi a casa un tablet con un ribasso davvero folle: un taglio di 600 euro sul prezzo originale. Davvero imperdibile. Ecco di cosa si tratta.

Amazon sconta di 600 euro questo tablet: come approfittare subito dell’offerta

È un doppio sconto quello di Amazon sul tablet SUUAT S3, messo in vendita con uno sconto fisso dell’86% al quale va aggiunto un coupon che abbassa ulteriormente il prezzo finale. Alla fine lo sconto totale arriva a sfiorare il 90% con un risparmio che supera i 600 euro! Roba succosa insomma per gli appassionati di tecnologia.

Il tablet SUUAT S3 forse non dirà molto ai più, ma le molte recensioni positive sembrano un’ottima garanzia quanto alla bontà di questo prodotto. Stiamo parlando di un tablet in grado di fare un po’ tutto, inclusa la visione di film e serie televisive. Ma il SUUAT S3 calza a pennello anche a chi deve lavorare in viaggio, grazie al suo schermo compatto da 10 pollici.

Nella confezione potremo trovare anche una custodia molto pratica che lo rende adatto allo studio e anche ai più piccoli. Insomma: la soluzione ideale per chi non vuole spendere un patrimonio per un tablet multifunzione. Attenzione al prezzo mostrato nel banner: non è corretto. Come detto andrà aggiunto il coupon del 15%. Tradotto: altro 15 euro di sconto.

A conti fatti si tratta della migliore offerta per un tablet oggi disponibile su Amazon. Il tablet SUUAT S3 viene a costare 84,99 euro. Merito del doppio sconto che permette ai consumatori un risparmio di oltre 600 euro.. Il buono sconto del 15% dovrà essere applicato manualmente sulla pagina del prodotto. Occasione irripetibile dunque.

Il tablet SUUAT S3 è immediatamente disponibile e la consegna verrà effettuata anche in meno di 24 ore (anche se la tempistica è legata al momento dell’ordine e al luogo di consegna del prodotto). Come sempre c’è la possibilità del reso gratuito entro 14 giorni.

Oltre allo schermo da 10 pollici, ottimo per la visione di contenuti video in alta risoluzione, anche le prestazioni sono di buon livello. Il tutto grazie al processore octa-core accompagnato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Inoltre la RAM può essere aumentata fino a 20 gigabyte con il sistema di RAM virtuale, in grado di aumentare la potenza utilizzando lo spazio di memoria libero.