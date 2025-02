Inter ribaltata, Allegri al posto di Inzaghi: verdetto arrivato

L’Inter si ferma ancora, e dopo il derby pareggiato contro il Milan le cose vanno anche peggio nel recupero al cospetto della Fiorentina. Ko pesantissimo per 0-3 al Franchi che ha rimescolato le carte nelle zone nobili della classifica. Mentre la viola torna a sognare piazzamenti europei, Lautaro e soci gettano al vento le chance di agganciare il Napoli ora ufficialmente da solo in testa alla classifica.

Il testa a testa scudetto con gli azzurri inizia a farsi sempre più interessante, e dopo la sconfitta di Firenze una parte dei tifosi meneghini sta iniziando a storcere il naso, preoccupandosi anche in ottica futura.

La stagione nerazzurra è stata fin qui complessivamente buona, al netto del ko in Supercoppa, eppure è anche lecito aspettarsi qualcosa in più nei momenti decisivi. Lo sanno bene i supporters dell’Inter che iniziano a criticare aspramente Simone Inzaghi.

L’allenatore ex Lazio è finito nel ciclone dei commenti post Firenze tanto da far riemergere persino il nome di Massimiliano Allegri. Si tratta di un profilo che lo stesso Beppe Marotta aveva ammesso di aver seguito, ma per il dopo Conte negli anni scorsi, in un intervento a ‘Sky Sport’: “Se ho chiamato Allegri all’Inter per il dopo-Conte? Sono dinamiche normali: quando si cerca un allenatore si va subito a contattare quelli liberi. Allegri fu contattato perché era libero”.

Calciomercato, l’Inter stecca e i tifosi puntano il dito contro Inzaghi: spunta anche Allegri

Un nome quello di Massimiliano Allegri che nelle scorse ore più di qualche tifoso dell’Inter ha associato proprio ai nerazzurri.

Ecco alcuni messaggi in merito apparsi su X nelle scorse ore:

@inter dovete vergognarvi. In primis la società per non aver migliorato una squadra con evidenti carenze; in secondo piano ma non meno importante, portatemi Allegri. Con sta squadra vinceva in ciabatte. Inzaghi è stato molto sopravvalutato in questi anni. — Antonio C. (@cantafio88) February 6, 2025

1 in 4 anni. semplicemente il peggiore della storia dell’inter rapporto squadra avversari. Allegri in. — kappa🇦🇱 (@kappaaua) February 6, 2025

Inizio a pensare che Inzaghi sia un allenatore del livello di Spalletti: bel gioco ma poca ciccia e per vincere un campionato deve dominarlo come lo scorso anno.

Purtroppo per alcuni per vincere con continuità servono i pragmatici alla Ancelotti, Allegri o Conte. — Alessio Doria (@wonderwall19801) February 6, 2025

Se Marotta è ancora un dirigente serio, domani mattina annuncia l’esonero di Inzaghi e 5 ore dopo annuncia Allegri nuovo allenatore. Vediamo se lo è. Altrimenti è complice del fallimento. #FiorentinaInter #InzaghiOut pic.twitter.com/FLv3T3GpiV — #InzaghiOut (@BadreMuraddi) February 6, 2025

C’è quindi una piccola parte di tifosi social che gradirebbe l’addio di Inzaghi, andando a prendere un profilo pronto ed esperto come lo stesso Allegri, che ha peraltro già allenato Milan e Juventus, le due grandi rivali dei nerazzurri.

Ad ora Inzaghi resta saldamente al comando dei campioni d’Italia che proprio dalla prossima sfida interna contro la Fiorentina dovranno immediatamente ritrovare certezze.