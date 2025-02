“La mia prima chemio endovena”, ex naufrago dell’Isola dei Famosi svela tutto: fan in ansia

Tutti in ansia per le rivelazioni di un ex naufrago sulle proprie condizioni di salute. Le sue parole sulla chemio fanno preoccupare i fan.

In questi giorni si parla molto dell’Isola dei Famosi: il reality show dei naufraghi sta per tornare sul piccolo schermo. Per la prossima primavera è previsto il varo della diciottesima edizione del programma che ha debuttato su Rai 2 nel 2003. L’Isola è stata condotta da Simona Ventura per otto stagioni prima di trasferirsi sul Mediaset.

Il testimone si trasferito così ad Alessia Marcuzzi, dal 2015 alla testa del reality prima di passare la conduzione a Ilary Blasi e a Vladimir Luxuria nell’edizione 2024 dello show. Tanti anche gli inviati che si sono succeduti nel corso delle varie edizioni dell’Isola. Il più longevo risulta ancora oggi Alvin, collegato dall’Honduras per ben cinque edizioni.

Ancora non c’è l’ufficialità sulla figura che condurrà l’edizione 2025 dell’Isola. In lizza, stando alle voci trapelate sui media, ci sarebbero Veronica Gentili e Diletta Leotta. Nessuna certezza nemmeno sul cast dei naufraghi. Nel frattempo però i fan sono in ansia per le precarie condizioni di salute di un ex naufrago che di recente ha svelato tutto sui social.

Ex naufrago dell’Isola dei Famosi svela tutto sulla sua malattia

I fan de L’Isola dei Famosi sono in apprensione per le condizioni di Peppe Di Napoli, uno dei naufraghi del reality nell’edizione dello scorso anno. Nipote e figlio di pescivendoli, Peppe possiede una pescheria nel quartiere napoletano di Pianura. Col tempo è diventato una star sui social, usati soprattutto per la promozione dei suoi prodotti.

Peppe non ci ha messo molto a conquistare tutti con la sua simpatia e autentici tormentoni come la frase “A cascat”. A settembre l’ex naufrago – che ha partecipato anche a La prova del cuoco oltre a essere autore e conduttore della trasmissione Do you like pesce? su Food Network – ha annunciato di essersi ammalato di tumore.

La scoperta di avere numerosi linfomi è avvenuta durante alcune visite. Lo scorso 26 settembre Peppe Di Napoli è stato operato e dopo l’intervento chirurgico ha iniziato la chemio, come da prassi per tanti che si ammalano di tumore. «Stamattina la mia prima chemio Endovena, perché a causa di una trombosi e di una brutta infezione ho dovuto rimuovere il pic al braccio», ha scritto Peppe sui social.

Quella postata su Instagram, ha spiegato l’ex concorrente dell’Isola è la settima chemio. Ne mancano altre cinque alla fine del ciclo. «Vi prometto – ha aggiunto – che a fine ciclo organizzerò una festa solo per ringraziarvi di tutto l’affetto e il calore che sto ricevendo e soprattutto per dire C’È L’HO FATTA!!».

Anche la moglie Brunella – con cui Peppe è sposato da trent’anni – ha avuto un tumore. Lo ha raccontato lui stesso a Verissimo dopo l’esperienza in Honduras: «Brunella cinque anni fa ha avuto un tumore, scoperto da me. Mi è crollato il mondo addosso ma abbiamo lottato insieme e ne siamo usciti».