Presto diremo addio ai classici slip e boxer: in futuro indosseremo solo questi

Altro che slip o boxer, in un futuro potrebbero non servire più: queste idee non sono poi così lontane.

Se per quanto riguarda il mondo dell’intimo femminile c’è una scelta molto più ampia e si potrà optare per tantissimi capi che differiscono per forma, taglia e colore, il mondo intimo maschile è nettamente più limitato. Una scelta quasi ‘costretta’ e che dividerà la platea degli uomini in due nette categorie: il team slip e il team boxer.

Ciò che spinge a scegliere l’uno piuttosto che l’altra, non è solo un fatto di gusto, ma si tratta di una scelta che prende in considerazione diversi fattori, come ad esempio la comodità, la praticità e soprattutto, si tengono in considerazione vantaggi e svantaggi di entrambi i capi. Gli slip, ad esempio, sono più contenitivi e sono anche più discreti, a differenza dei boxer, che sono sicuramente più comodi da indossare ma al tempo stesso sono facilmente individuabili al di sotto dei pantaloni.

Altro che slip e boxer, prossimamente verranno sostituiti da altre tipologie di intimo

Ovviamente, con il passare degli anni e adeguandosi anche a quelle che sono le tendenze del momento, anche l’intimo maschile ha cambiato il proprio aspetto, modificandosi in forma, colore e anche tessuti. Un progresso che sicuramente è stato apprezzato in modo positivo. Ma siamo davvero arrivati ad un punto finale? Ebbene, la risposta lascerà tutti senza parole.

Infatti, quando c’è il progresso di mezzo non si smette mai di stupirsi, e in un futuro non proprio lontanissimi tutto l’intimo in generale potrebbe essere definitivamente messo da parte, per lasciare spazio a nuovi materiali e soprattutto a nuove tecnologie. Alcune possibili alternative a slip e boxer potrebbero includere:

Intimo intelligente : tessuti hi-tech con sensori biometrici per monitorare salute, postura e temperatura corporea

: tessuti hi-tech con sensori biometrici per monitorare salute, postura e temperatura corporea Biancheria auto-rinfrescante : materiali traspiranti e termoregolatori che eliminano la necessità di cambi frequenti

: materiali traspiranti e termoregolatori che eliminano la necessità di cambi frequenti Intimo senza cuciture e personalizzabile: stampato in 3D per adattarsi perfettamente al corpo di chi lo indossa

Tute biodinamiche : indumenti che coprono tutto il corpo e si adattano automaticamente alle condizioni climatiche e ai movimenti

: indumenti che coprono tutto il corpo e si adattano automaticamente alle condizioni climatiche e ai movimenti Indumenti antibatterici e autopulenti: realizzati con nanotecnologie che respingono batteri e odori, riducendo la necessità di lavaggi.

Insomma, in un futuro non troppo lontano, si potrebbe definitivamente dire addio ai classici slip e boxer, per lasciare spazio a capi nettamente più comodi e all’avanguardia, bisognerà solo vedere se tutti apprezzeranno e soprattutto se il prezzo sarà conveniente come quelli attuali.