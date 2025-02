Non mangiarlo, è pericolosissimo: larve nel tuo stomaco durante la digestione!

Ci sono alcuni cibi che possono comportare danni alla nostra salute, alimenti che fanno male allo stomaco sia durante che dopo la digestione. In particolare in Italia c’è un alimento che può davvero recare danni alla nostra salute, all’interno può portare addirittura l’ingerimento di vere e proprie larve, una cosa assurda e che nessuno di noi avrebbe mai realmente immaginato.

Il portale Cookist ha pubblicato le foto e le storie di 12 dei cibi più pericolosi al mondo, cibi che possono recare danno e possono costare anche la vita ingerendoli nel proprio apparato digestivo. Ci sono vari esempi di tipi e tra questi c’è addirittura anche un alimento italiano. Uno dei casi più eclatanti nel nostro paese è quello riguardante il casu Martzu, un formaggio tipico del nostro paese e in generale della Sardegna.

Il casu Martzu è un formaggio sardo che ha al proprio interno dei veri e propri vermi (da qui dipende questo nome). Il problema è che una volta ingerito il cibo c’è il rischio che le larve ingerite potrebbero restare nel proprio stomaco e continuare a vivere durante la digestione portando a gravi problemi di salute, specialmente dell’apparato digerente. Si chiama casu Marzu o Martzu ed è prodotto in Sardegna ed anche in Corsica ed è molto apprezzato dagli abitanti del posto.

Nonostante la sua pericolosità il casu Martzu viene consdervato ed è inserito nella banca dati dei Prodotti agroalimentari tradizionali italiani, tanto che il nostro paese vuole conservarlo. Specialmente la Sardegna punta a tutelarlo.

Alimenti pericolosi per la nostra salute, non solo il casu Martzu e le larve

Cookist ha pubblicato una serie di alimenti pericolosi per la nostra salute, il casu Martzu è l’unico italiano ma ci sono anche altri importanti esempi. C’è ad esempio in Corea il caso del polpo Nakji, un polpo che ha ventose che restano attive anche post morte e quando lo mangi ti può portare al soffocamento. Un curioso caso riguarda il Fire Paan, uno degli Street Food più pericolosi al mondo.

Si tratta di un involtino di foglia che viene infiammato e ingerito all’istante, ma non è la fiamma la cosa pericolosa bensi la foglia che se masticata può comportare infezioni immediate. In Giappone ci sono Mochi, semplici dolcetti fatti con una particolare pasta di riso piuttosto gommosa che può creare soffocamento per le difficoltà nella masticazione.