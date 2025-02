Il Paradiso delle Signore, scompare uno dei volti più amati della fiction: che dolore

È sempre grande successo di pubblico per Il Paradiso delle Signore, il period drama in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1 giunto ormai alla sua nona edizione. Ad attestare il successo del Paradiso sono i numeri dell’Auditel. L’appunto di giovedì 6 febbraio è stato seguito da 1 milione 689 mila spettatori facendo registrare il 20,2% di share.

Il Paradiso delle Signore è ambientato nella ruggente Milano di metà anni Sessanta, in pieno boom economico. Le vicende che coinvolgono i personaggi ruotano intorno al grande magazzino di moda di Vittorio Conti, l’illuminato e saggio proprietario del Paradiso. Benvoluto da tutti ma poco fortunato in amore, Conti è assente per la prima volta in questa stagione.

Visto il successo crescente, la Rai ha già messo in cantiere la decima stagione della fortunata soap dove intrighi, amori e ambizioni si intrecciano in un mix per nulla avaro di sorprese e colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 10 al 14 febbraio fanno preoccupare i fan: uno dei volti più amati uscirà (almeno apparentemente) di scena.

Il Paradiso delle Signore 9: uno dei volti più amati della soap sembra scomparso nel nulla

Gli appassionati del Paradiso sanno bene che ultimamente le condizioni di salute di Adelaide hanno fatto preoccupare. I continui mancamenti della contessa si sono rivelati malesseri tutt’altro che episodici: il luminare amico di Umberto ha diagnosticato un serio problema al cuore che ha costretto la madre di Odile a volare a Londra per accertamenti.

Adelaide però ha scelto di non dire nulla alle persone che ama: né alla figlia Odile né al compagno Marcello, disperato per l’impossibilità di mettersi in contatto con lei. A tutti la contessa di Sant’Erasmo ha giustificato la trasferta londinese con la necessità di prendere parte a un’importante campagna di raccolta fondi a scopi filantropici. Ma le cose stanno molto diversamente.

Il solo a sapere la verità è Umberto, il commendatore (nonché ex di Adelaide) rientrato nelle grazie della contessa dopo il fattaccio della truffa Hofer. Cacciato da villa Guarnieri su pressione di Marcello, l’imprenditore nel corso delle puntate è riuscito a riscattarsi agli occhi della cognata stringendo addirittura un’alleanza per estromettere l’ambizioso Tancredi dal vertice della GMM.

Soltanto Guarnieri è a conoscenza del vero motivo che ha spinto Adelaide a trasferirsi a Londra, sul quale però ha giurato di mantenere il più stretto riserbo. Per Marcello invece la donna sembra essere sparita nel nulla e il riavvicinamento con Umberto lo ha profondamente amareggiato. Insomma, ne vedremo delle belle nei prossimi episodi del Paradiso 9.