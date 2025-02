Hamilton via dalla Ferrari prima del previsto, il sogno Mondiale è già svanito

Manca ormai poco più di un mese all’inizio del Mondiale di Formula Uno e c’è grandissima attesa su cosa potrà accadere. Il campione iridato Max Verstappen difende il titolo ma stavolta – rispetto agli altri anni – è previsto un grande equilibrio e tra i favoriti al titolo ci sono anche la Ferrari di Charles Leclerc e specialmente del neo arrivato Lewis Hamilton.

Il pluridecorato campione inglese ha vinto tantissimo negli anni con la Mercedes ed a 40 anni ha deciso di mettersi ancora alla prova sulla Ferrari. I tifosi non vedono l’ora e con la coppia Leclerc Hamilton alcuni sono sicuri che la Rossa tornerà finalmente a vincere il titolo, che sia quello piloti o solo quello costruttori. Ci sono gli ottimisti ma c’è anche chi crede che Lewis sia sul viale del tramonto.

Insomma diversi pensieri su questa situazione e in molti la paragonano alla storia che ha visto andare Cristiano Ronaldo alla Juventus, guarda caso una proprietà uguale a quella ferrarista. Nelle ultime ore alcune dichiarazioni stanno facendo molto discutere, si parla di Hamilton e addirittura c’è chi pensa che ormai sia finito e sia alle battute finali della sua carriera. Parliamo di un personaggio importante per la Formula Uno, una leggenda del calibro di Bernie Ecclestone.

Hamilton Ferrari, la sentenza è durissima

L’ex presidente della federazione e pluri ottantenne Bernie Ecclestone ha commentato il passaggio di Hamilton in Ferrari ed ha sentenziato sul campione britannico, parole che fanno sicuramente molto discutere. Ecco le sue dichiarazioni sulle colonne del Telegraph:

“Non credo che Lewis riceverà la stessa attenzione in Ferrari, team dove tutti sono contenti di Charles Leclerc (sia tifosi che squadra) e specialmente Charles parla la loro lingua”. Da qui altre considerazioni ed Ecclestone tuona: “Anche se Lewis dovesse fare bene ci sarebbero comunque tanti nemici, lui è arrivato all’improvviso”, ha chiarito Bernie. Infine una sentenza durissima riguardo il futuro di Hamilton a Maranello:

“Hamilton non durerà due anni a Maranello. Piero Ferrari lo ha portato in scuderia e pensa di aver fatto la cosa giusta. Io spero che sia cosi ma spero che alla fine non se ne pentano”. D’altronde alla Ferrari hanno investito tanto su di lui e un addio in questi numeri sarebbe una sconfitta per tutti.