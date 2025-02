Sanremo 2025, interviene la polizia a poche ore dall’inizio del Festival: cosa succede

Tra poche ore comincerà ufficialmente il Festival di Sanremo 2025, uno degli eventi più attesi dell’anno ed ancora una volta c’è grande attesa per l’evento programmato sui canali Rai. Quest’anno ci saranno diverse novità, in primo luogo alla conduzione dove saluta dopo diversi anni Amadeus e la Rai ha affidato il timone del Festival a Carlo Conti e c’è molta curiosità specialmente per la questione Audience.

Alcuni dei personaggi più famosi in Italia parteciperanno al Festival, cantanti di ogni età ed epoca e tanti ospiti per uno degli eventi più seguiti da parte degli italiani. Tra i favoriti alla vittoria di Sanremo occhio a diversi protagonisti, ci sono Achille Lauro, Elodie e Simone Cristicchi ma è Giorgia la grande favorita secondo i bookmakers. Tra le sorprese occhio a Tony Effe e Fedez, due dei personaggi più attesi all’evento.

Il noto cantante influencer canterà ‘Bella Stronza’ in coppia con Marco Masini nella serata dei Cover e in molti sono curiosi se ci saranno riferimenti durante tutta Sanremo alla sua ormai ex moglie Chiara Ferragni. Intanto c’è una questione di allerta al Festival e quindi è pronta ad intervenire la polizia e in generale tutte le forze dell’ordine per evitare ogni scontro o qualsiasi altro caso.

Festival di Sanremo 2025, istituite la zona rossa: le ultime

Ne avevamo sentito parlare per l’ultima volta nel periodo del Covid ma ora invece è diverso, per la settimana del Festival di Sanremo è stata istituita la zona rossa e quindi ci saranno le forze dell’Ordine e tanti controlli ovunque, nella città di Sanremo potranno entrare solo i residenti e persone che dovranno entrare per motivi di lavoro e infatti nella città ligure sono attesi lavoratori e dipendenti in diversi settori.

Il Festival di Sanremo ovviamente condiziona tutto ciò che accade nella città ligure e ovviamente la zona rossa non riguarderà tutta Sanremo ma solo alcune parti della città e in particolare l’area comprendente il Teatro Ariston, piazza Colombo, via Matteotti e via Mameli. Inoltre verranno segnalate le zone della città di ingresso, la stazione e la zona dell’Autostrada, insomma polizia su tutti i fronti e tanti controlli per la settimana più attesa dell’anno, almeno secondo Sanremo. La 75esima edizione del Festival di Sanremo è alle porte ma occhio a ogni rischio. Per questo ci sarà anche la polizia quest’anno.