Lacrime per Jerry Calà, lutto improvviso: il triste annuncio poco fa

Ne sono passati di anni da quando Jerry Calà – all’anagrafe Calogero Alessandro Augusto Calà – ha cominciato a conquistare il pubblico con la sua travolgente simpatia e i tormentoni diventati iconici. Il cabarettista nato a Catania nel 1951 si è trasferito a Verona da bambino. Proprio nella città scaligera ha fatto il suo esordio nel cabaret.

Galeotto fu l‘incontro sul finire degli anni Settanta col gruppo comico “I gatti” di Vicolo Miracoli insieme a tre amici degli anni di scuola: Umberto Smaila, Nini Salerno e Franco Oppini. La grande popolarità arriva con la trasmissione tv Non stop e l’uscita di due film comici diretti da Carlo Vanzina. Nel 1981 Jerry Calà abbandona però il gruppo de “I gatti”.

Inizia così una carriera “in solitaria” che lo porta a imporsi come uno dei più celebri attori del genere “commedia all’italiana” tra gli anni Ottanta e Novanta. Merito di una simpatia irresistibile e della comicità spensierata che hanno sempre caratterizzato Jerry Calà. Poco fa è arrivato però un triste annuncio: il lutto improvviso ha colpito tutti.

Jerry Calà, l’annuncio del lutto improvviso è arrivato da poco

È morto a 79 anni Mauro Donati, l’imprenditore che negli anni Settanta e Ottanta portò alla ribalta il Ciucheba di Castiglioncello, discoteca diventata un luogo cult del divertimento sulla costa toscana e frequentata da migliaia di persone. Tra loro anche personaggi del mondo dello spettacolo come un giovanissimo Renato Zero e appunto Jerry Calà.

Proprio Jerry Calà ha voluto ricordare la morte di Donati con un toccante post su Instagram: «Ci ha lasciato oggi Mauro Donati,un grandissimo amico e un grandissimo imprenditore dello spettacolo che con il suo mitico locale Ciucheba sostenne agli inizi tanti artisti che come me oggi sono addolorati per la sua scomparsa».

«Sono vicino come un fratello alla moglie Romy e a tutta la famiglia», scrive in conclusione l’attore comico. In tanti hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Donati, anche se il Ciucheba da tempo non esiste più ed è stato definitivamente demolito. Nato nel maggio 1970 su iniziativa di tre amici fiorentini, tre anni dopo il locale passò in gestione al pittore Mauro Donati.

Fu l’inizio di un’avventura durata per un trentennio, fino al 2003, quando alla direzione tornò uno dei tre fondatori, Paolo Bartalesi. In breve tempo il Ciucheba si consacrò come uno dei più importanti luoghi dell’intrattenimento serale a livello italiano. Da qui sono passati moltissime celebrità della musica e dello spettacolo, da Marcello Mastroianni a Gianna Nannini, da Alberto Sordi a Roberto Benigni.