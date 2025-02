Alex Zanardi, gesto emozionante davanti a tutti: tifosi commossi

Sacrifici, tenacia e duro lavoro sono il mix perfetto di caratteristiche che contraddistingue ogni grande campione, capace di abbinare il talento all’umiltà di mettersi in gioco in ogni circostanza. Lo sa bene Alex Zanardi, che è entrato di diritto nella storia dello sport italiano e soprattutto nel cuore dei tifosi, che non lo hanno mai dimenticato nonostante la sua sfortunata carriera.

Prima nei motori e poi in handbike il fenomeno bolognese ha saputo dire la sua ad alti livelli. In Formula 1 ma ancora di più nel campionato Cart dove è diventato per ben due volte campione. Poi il tragico incidente che nel 2001 ha stravolto la vita di Zanardi, costretto all’amputazione di entrambe le gambe. Un cambio di registro totale per il classe 1966 che col passare del tempo ha saputo ricostruirsi una vita sportiva differente, divenendo promotore e uomo simbolo degli sport paralimpici in Italia.

Un autentico totem ed esempio da seguire per i ragazzi più giovani, per i quali è riuscito ad essere fonte di enorme ispirazioni con quel sorriso che lo ha sempre contraddistinto nonostante le avversità. La rinascita in handbike è stato quindi l’apice di una carriera da favola che lo ha portato a vincere quattro ori e due medaglie d’argento alle Paralimpiadi.

Un movimento quello italiano cresciuto tanto grazie soprattutto a lui, che ha stimolato ulteriormente tanti altri campioni. Tra questi anche Luca Mazzone atleta paralimpico che nei giorni scorsi, presso il Teatro “Lembo”, ha incontrato gli studenti del Liceo Statale ‘Fermi’, dell’I.I.S.S. ‘Einaudi’, dell’I.I.S.S. ‘De Nittis’. Un racconto a tutto tondo della sua vita da campione e delle difficoltà che ha dovuto incontrare.

Il gesto su Alex Zanardi commuove i fan: l’intervento di Luca Mazzone

Mazzone è stato portabandiera alle Paralimpiadi di Parigi 2024 per la spedizione italiana. Lo stesso campione dopo le due medaglie d’argento nel nuoto a Sydney 2000, si è dedicato proprio all’handbike dal 2012. Una disciplina che sta trovando sempre più seguito anche grazie ai suoi successi e a quelli di Zanardi.

Nel suo intervento Mazzone ha parlato anche dell’incidente che gli ha cambiato la vita evidenziando poi la capacità di rimettersi in gioco senza perdere la speranza.

Una storia che riporta inevitabilmente lo stesso Zanardi alla mente, il quale è stato inevitabilmente citato dall’atleta classe 1971. Nel suo intervento al teatro Lembo non ha fatto infatti mancare un riferimento all’ex pilota Cart oltre che a Pietro Mennea, il cui incontro lo ha formato spingendolo al massimo.

Una crescita complessiva del movimento handbike che passa quindi da storie forti come quelle di Zanardi ma anche di Mazzone.