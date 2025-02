C’è una nuova truffa online che ti svuota in un attimo il portafoglio: attenzione se noti questo dettaglio

In quel campo di battaglia che è il cyberspazio le truffe, ahinoi!, sono all’ordine del giorno. Converrà dunque essere cauti e stare in campagna per evitare di farsi truffare da uno dei tanti malintenzionati che pullulano sul web. C’è poco da scherzare: il rischio di essere truffati e di ritrovarsi col conto svuotato è davvero concreto.

Basta dare un’occhiata ai numeri delle truffe online. Nel 2024 le forze dell’ordine hanno dovuto indagare per 18.714 casi di truffe avvenute sul web, per non parlare delle frodi informatiche, sempre dietro l’angolo. Rispetto allo stesso periodo del 2023 i raggiri via internet sono cresciuti del 15%.

Ancor più sostanzioso il bottino trafugato dai grassatori della rete, che si sono portati a casa 181 milioni di euro (44 in più rispetto al 2023). Sono aumentate anche le frodi online (+20%). Numeri da paura insomma che da soli sono sufficienti a consigliare prudenza e circospezione. Tanto più che il campionario delle truffe è in costante aggiornamento, come mostra l’ultimo inganno in circolazione. Occhio a questo dettaglio.

Truffa online, attenzione al dettaglio che può salvarti il conto

L’allarme arriva dalla Francia, dove di recente è stato vittima di questa truffa il celebre Parc Asterix, il famoso parco divertimenti ispirato al celebre fumetto creato da Albert Uderzo e René Goscinny e che si trova a una trentina di km a nord di Parigi. Ma anche altri siti – come quelli dei musei d’Orsay e dell’Orangerie di Parigi – sono stati colpiti dai truffatori.

Lo scorso mese il Parc Asterix è stato vittima della truffa dei siti mirror. Il sito internet del famoso parco divertimenti è stato copiato da una dozzina di siti “specchio”, allo scopo di truffare i clienti. Come detto, anche i musei parigini d’Orsay e dell’Orangerie hanno subito un furto d’identità. Creando un sito mirror i criminali mettono in rete un sito clone.

In pratica gli hacker riproducono i siti ufficiali per indurre gli utenti a inserire i loro dati personali, soprattutto quelli di banca, così da sottrarre loro denaro dal conto. Come riconoscere questa truffa? Attenzione ai prezzi troppo convenienti. Per attirare le vittime i cybertruffatori usano lo specchietto delle allodole di offerte super scontate. In questo modo attirano i consumatori, convinti di fare un affarone. I malviventi giocano anche sull’effetto tempo, cercando di invogliare gli utenti ad affrettarsi.

Oltre alle offerte troppo allettanti, attenzione anche a dettagli come gli errori di ortografia. Meglio controllare poi l’indirizzo del sito, verificando che sia quello ufficiale. Gli esperti consigliano anche di provare a contattare il numero di telefono del sito. Se dall’altra parte non risponde nessuno o si attiva uno strano messaggio in segreteria telefonica sarà meglio diffidare.