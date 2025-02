Autovelox, nessuna paura da oggi: con questo stratagemma non avrai più multe!

Sapevi che esiste uno stratagemma per non prendere la multa all'autovelox? Si tratta di una soluzione del tutto legale.

Non serve una grande dose di intuizione e nemmeno essere acuti osservatori per sapere che gli italiani non amano granché gli autovelox, spesso sospettati di essere un subdolo stratagemma usato dai Comuni per fare cassa alle spalle – o meglio sulle tasche – degli automobilisti, più che strumenti impiegati per migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

Una cosa è sicura: non saremo certo noi a risolvere la questione. Di certo c’è anche che la “tassa occulta” degli autovelox continua a garantire entrate milionarie alle amministrazioni locali dal Nord al Sud del Paese. A giugno dello scorso anno Assoutenti ha segnalato il caso eclatante del piccolo comune bellunese di Colle Santa Lucia, paesino di poco più di 350 anime.

Bene, dal 2021 al 2023 l’amministrazione comunale di questo minuscolo comune dolomitico ha incassato la bella cifra di 1.265.822 euro. E come? Merito dell’unico autovelox installato sul suo territorio, capace di fruttare l’equivalente di 3.616 euro a cittadino residente. Con questo stratagemma (del tutto legale) da oggi le multe degli autovelox faranno meno paura.

Autovelox, lo stratagemma (legale) per evitare le multe

Il Governo è intervenuto con una norma per limitare l’uso degli autovelox ai punti pericolosi, dove continueranno a essere installati. Basterà a evitare che gli enti locali continuino a “usare gli autovelox come bancomat”, come ha detto il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso? Un aiuto agli automobilisti può venire da Google Maps.

Maps non è soltanto un ottimo navigatore, secondo forse solo a Waze nella segnalazione del percorso più veloce. Con l’app di navigazione del gigante tecnologico di Mountain View è possibile anche essere informati di eventuali rallentamenti o dei punti di interesse lungo il tragitto. Ma non solo: Google Maps può indicarci anche la presenza di autovelox.

Esattamente: è dal 2019 (dal 2024 è possibile anche sugli iPhone) che la celebre applicazione di Google è in grado di segnalare la presenza delle macchinette-spia usate da polizia e Comuni per il controllo dei limiti di velocità. Si tratta di una soluzione legale, consentita dal Codice della Strada, che permette il ricorso ad app che segnalano le zone di rischio.

La funzione che segnala gli autovelox può essere attivata cliccando sul pulsante “Ottieni indicazioni”. Lungo il percorso vedremo che Maps ci indicherà la presenza di eventuali autovelox. La popolare app di Google non segnalerà soltanto le postazioni fisse degli autovelox, ma pure quelle mobili, anche se con una certa percentuale di errore.

Ciò vuol dire che ci verranno segnalati sia gli autovelox visibili a bordo strada o montati sui pali, sia i dispositivi usati dalle pattuglie (quelli installati su un treppiede, sul veicolo delle forze dell’ordine o a mano). Gli autovelox fissi vengono indicati con il colore arancione, mentre quelli mobili sono indicati con il colore blu.