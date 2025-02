Lutto nel calcio italiano: tifosi Juve in lacrime

Il mondo del calcio italiano perde un altro suo protagonista. Tifosi della Juventus scossi per la scomparsa di un ex

Mentre il campionato di Serie A sta vivendo una fase caldissima della propria stagione con la sfida al vertice che entusiasma i tifosi, l’intero movimento deve fare i conti con l’ennesimo lutto di questo periodo.

Il calcio italiano piange infatti la scomparsa di un ex calciatore e allenatore dei portieri, che ha vissuto una carriera interessante in tutta Italia. I tifosi sono costretti a salutare Giorgio Pellizzaro che si è spento domenica a Brescia all’età di 77 anni. Il nativo di Mantova da calciatore ha avuto modo di giocare con le maglie dello stesso Mantova, Sampdoria, Catanzaro, Foggia, Forlì e Brescia, in un periodo compreso tra il 1967 e il 1984.

Dopo il ritiro il legame col mondo del calcio di Pellizzaro non si è mai realmente spezzato, dando vita ad una seconda parte di carriera sportiva prima da allenatore del settore giovanile del Brescia, e poi da preparatore dei portieri. Inoltre per 24 anni è stato membro importante dello staff di collaboratori di Claudio Ranieri, suo ex compagno a Catanzaro, che lo ha portato con se nelle sue avventure tra Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter, Monaco, Grecia e Leicester.

La sua scomparsa ha quindi colpito moltissimo i tifosi di tantissime squadre italiane anche di prima fascia come Juventus, Inter, Roma e Napoli.

Lutto nel calcio italiano: addio a Giorgio Pellizzaro

Se ne va dunque un altro pezzo di storia del movimento italiano con annessi messaggi d’addio da parte di alcuni suoi ex club come la Roma: “L’As Roma piange la scomparsa di Giorgio Pellizzaro, preparatore dei portieri giallorossi nello staff di mister Ranieri tra il 2009 e il 2011. Il Club partecipa al dolore dei familiari”.

In carriera Pellizzaro ha vinto un campionato di Serie B da calciatore ai tempi del Catanzaro nella stagione 1975/76, mentre da preparatore dei portieri è stato fianco a fianco con Ranieri per anni tra Italia ed estero.

Lo ricorderanno certamente anche i tifosi della Juventus, dispiaciuti per la sua scomparsa. In bianconero ha vissuto il biennio 2007/2009, anni delicati per l’universo bianconero, ben lontani dai fasti che sarebbero stati raggiunti nelle stagioni a seguire con l’arrivo soprattutto di Antonio Conte.

Tra i vari messaggi di cordoglio anche quello del Catanzaro che ha scritto: “L’US Catanzaro 1929, con profonda tristezza, si unisce al dolore per la scomparsa di Giorgio Pellizzaro, indimenticabile portiere che ha difeso con determinazione e straordinaria bravura la porta giallorossa dal 1973 al 1978, anni in cui ha collezionato due promozioni nella massima serie. Il presidente Floriano Noto, a nome della società e di tutta la famiglia delle Aquile, esprime le più sentite condoglianze ai suoi cari, ricordando con affetto e gratitudine il suo contributo alla storia del club”.