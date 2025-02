Paura in TV, malore improvviso per un volto iconico: “Sono in ospedale”

Il personaggio in questione è un volto noto della televisione, da anni la vediamo presenziare al fianco di una figura storica della tv italiana e l’abbiamo vista anche durante il Festival di Sanremo, non è la classica showgirl ma è un punto di riferimento e in molti hanno apprezzato i suoi modi e le sue interpretazioni.

Nelle ultime ore sono arrivate brutte notizie per la nota conduttrice televisiva Luciana Littizzetto, storica spalla di Fabio Fazio e ora personaggio clou della trasmissione Che Tempo Che Fa, ormai punto clou del canale Nove che ha acquisito i diritti del programma e dei conduttori dalla Rai, scelta storica presa ormai qualche anno fa.

Per questo ha allarmato tutti non vedere Luciana nel programma, solo Fabio Fazio che ha poi spiegato i problemi della donna ma è la stessa Luciana Littizzetto ad essere intervenuta in diretta ed ha raccontato le sue sensazioni e cosa è successo per rassicurare tutti i suoi telespettatori. Andiamo con calma e chiariamo tutto.

Spavento in tv, finalmente viene fatta chiarezza

Mentre Fabio Fazio teneva a condurre praticamente da solo, è intervenuta in diretta la Littizzetto ed è apparsa in buone condizioni, specialmente dal punto di vista mentale. Ecco le sue parole nello specifico: “Non sono caduta come ha detto qualcuno, però sono in Ospedale. Martedi mi sono sentita male all’improvviso, pensavo fosse una semplice influenza e invece era una pancreatite acuta”, ha chiarito la donna raccontando quindi l’accaduto.

Luciana Littizzetto ha chiarito anche perchè è dovuta andare all’Ospedale: “Io ho la soglia del dolore molto alta e ho aspettata un pò a farmi vedere, aspettando poi che passasse. Bisogna fare attenzione con questa malattia, bisogna lasciare quieto il pancreas e stare a digiuno” ed anche su questa fase la donna ha raccontato con la solita verve e ironia: “Stasera mi hanno dato un passato di verdure e pollo bollito, colpo di scena” con la donna che non nega mai un sorriso e che poi ha ringraziato tutti:

“Ringrazio tutti quelli che lavorano e si stanno occupando di me, abbiamo una ricchezza che è la sanità pubblica, non buttiamola via. Mi hanno anche un pò drogata e mi sono trovata bene, dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo, non perdiamolo”, ha chiuso la donna che ha salutato un Fazio abbastanza commosso e allo stesso tempo apparso preoccupato.