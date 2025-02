Ti svelo perché è una pessima idea asciugare il bucato sui termosifoni: rischi davvero grosso

Uno dei problemi più comuni che si verificano in casa nei lunghi mesi invernali, fatti di freddo e di pioggia, è il fatto di non poter asciugare il bucato all’aria aperta. Un fastidio che si protrae nel tempo e che spesso costringe ad avere in giro per casa i classici stendi biancheria, pieni di ogni tipo d’indumento.

Se in casa non si ha la possibilità di poter installare un’asciugatrice, riuscire ad avere un bucato asciutto in inverno può essere un serio problema. Tuttavia, in molti per accelerare i tempi di asciugatura, tendono a mettere i panni sui termosifoni accesi e lasciandoli lì anche per ore intere o finché non risultino completamente asciutti e non più umidi. Lo abbiamo fatto tutti almeno una volta nella vita, ma è davvero una buona idea? La risposta non piacerà!

Asciugare il bucato sui termosifoni, pessima idea: meglio non farlo più

È capitato a tutti di mettere qualche indumento sui termosifoni per farlo asciugare prima. Una pratica che all’apparenza potrà sembrare del tutto innocua, ma che in realtà nasconde delle insidie da non sottovalutare e alla lunga potrebbe portare anche a delle conseguenze piuttosto serie. Ecco perché, a partire da subito, meglio cambiare abitudine e asciugare il bucato alla classica maniera.

Ma perché asciugare il bucato sui termosifoni è così una pessima idea? I motivi principali sono 5 e sono tutti da tenere bene a mente:

Impedisce la corretta diffusione del calore: ostruendo con gli indumenti i vari elementi del radiatore, il calore non si potrà diffondere in modo corretto. La caldaia consumerà di più e la casa sarà sempre fredda; Si spende di più: come anticipato, coprire i termosifoni fa lavorare maggiormente la caldaia e di conseguenze si consumerà molto più gas del normale; Favorisce la formazione di umidità: nel momento in cui i panni bagnati inizieranno ad asciugare, tenderanno a formare vapore acqueo, che resterà nell’ambiente sotto forma di umidità, che, a sua volta attecchirà sulle pareti favorendo la comparsa della muffa; Cattivi odori: capi umidi lasciati per troppo tempo ad asciugare sui termosifoni possono generare cattivi odori che si espanderanno anche nell’ambiente; Si rovinano i tessuti: soprattutto i materiali più delicati, a stretto contatto con il calore possono danneggiarsi irrimediabilmente.

Quindi, asciugare il bucato sui termosifoni non è affatto una buona idea come si possa pensare. Meglio pazientare e aspettare che asciughino in modo normale magari mettendo uno stendi biancheria in un punto di casa leggermente ventilato.